Bão Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn 190 km, giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cường độ bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh cấp 15 giật trên cấp 17 và chỉ còn cách Quy Nhơn 190 km, đang di chuyển nhanh về phía đất liền. Dự báo, lúc 19 giờ hôm nay, bão Kalmaegi trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mạnh cấp 13 giật cấp 15. Bão số 13 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình từ 25 - 30 km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.
Đến 1 giờ ngày 7.11, bão Kalmaegi trên khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (14,3 độ vĩ bắc và 107,9 độ kinh đông) và suy yếu dần xuống cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Ảnh hưởng của bão, từ trưa nay 6.11, nhiều tỉnh miền Trung bắt đầu xuất hiện mưa lớn diện rộng, kèm theo giông gió mạnh.
Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai (khu vực Tây nguyên) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Trong ngày 6 - 7.11, khu vực từ TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa trên 600 mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8.11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Từ ngày 7 - 8.11, khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.
