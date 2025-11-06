Nam bộ nguy cơ ngập nặng vì mưa, lũ, triều cường

TP.HCM mưa lớn nhiều ngày, trùng đợt triều cường

Khi bão Kalmaegi (bão số 13) còn đang hoành hành ở miền Trung Philippines thì ảnh hưởng của nó khiến gió tây nam hoạt động mạnh gây mưa giông diện rộng trên khu vực Nam bộ. Đáng chú ý, tối 4.11, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ Bến Thành như Lê Thánh Tôn, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Phạm Ngũ Lão… bị ngập nặng. Trong đó, đường Lê Lai (P.Bến Thành) bị ngập sâu nhất.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, thời tiết Nam bộ và TP.HCM phổ biến mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. TP.HCM có lượng mưa bình quân từ 70 - 120 mm. Trong đó, Cần Giờ và Phú Giáo là 2 địa phương có lượng mưa lớn nhất, từ 100 - 140 mm. Các phường trung tâm TP.HCM như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh có lượng mưa từ 70 - 110 mm; khu vực Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và một số địa phương còn lại từ 80 - 120 mm.

Khu vực chợ Bến Thành ở trung tâm TP.HCM ngập nặng trong trận mưa lớn ngày 4.11 ẢNH: DẠ THẢO

Còn trên khu vực Nam bộ có mưa diện rộng kéo dài đến ngày 8.11, phổ biến có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 70 - 140 mm, có nơi trên 150 mm. Lâm Đồng là địa phương có mưa lớn và nhiều nhất với tổng lượng mưa phổ biến từ 110 - 160 mm, kế đó là Đồng Nai từ 110 - 150 mm; các địa phương khác từ 100 - 120 mm.

Trước tình trạng thời tiết diễn biến phức tạp, để ứng phó với ảnh hưởng bão gây mưa lớn diện rộng kết hợp triều cường có khả năng gây ngập sâu trên diện rộng, Sở NN-MT TP.HCM đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt diễn biến bão số 13, chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với giông lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường đầu tháng 11. Thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp UBND địa phương vận hành hiệu quả hồ chứa, cống thoát nước, cửa xả và máy bơm di động để kịp thời xử lý ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng. Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam, thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt tình hình thời tiết, mực nước và vận hành hồ an toàn, hạn chế ngập cho vùng hạ du. Công ty Công viên cây xanh phải xử lý nhanh sự cố cây ngã đổ. Sở Du lịch yêu cầu tạm ngưng tàu du lịch hoạt động khi thời tiết xấu. Tổng công ty Điện lực TP khẩn trương khắc phục sự cố điện do giông lốc.

Nam bộ nhiều nơi ngập nặng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Dự báo từ ngày 7 - 11.11, mực nước triều khu vực ven biển phía đông của Nam bộ tiếp tục có xu hướng lên chậm. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2 - 4,3 m. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu ven biển phía đông của Nam bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía đông của Nam bộ.

Chi tiết về nguy cơ ngập ở Nam bộ, Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cảnh báo: Hiện nay đã bước vào tháng cuối mùa lũ năm 2025, nhưng mực nước trên dòng chính sông Mekong tại trạm Kratie (Campuchia) vẫn đang ở mức cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và các năm lũ điển hình. Tương tự, mực nước tại một số trạm vùng giữa của ĐBSCL vẫn trên báo động 3 và đang tăng mạnh trở lại theo triều.

Thêm vào đó, ảnh hưởng của bão Kalmaegi xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông Mekong ở mức khá cao vào các ngày 7 - 8.11, nhận định mực nước trên dòng chính sông Mekong tại trạm Kratie sẽ có xu hướng tăng trở lại vào các ngày cuối tuần tới. Thời điểm này, triều cường dự báo tiếp tục tăng kết hợp lũ thượng nguồn đang ở mức cao và dự báo tăng trở lại trong 3 - 4 ngày tới.

Do ảnh hưởng kết hợp của nhiều hình thái thời tiết bất lợi nên vẫn còn nguy cơ xảy ra mất an toàn tại một số ô bao có cao trình thấp hoặc bị xuống cấp trên khu vực trung tâm vùng Đồng Tháp Mười và nguy cơ ngập do triều cường tại một số khu vực ven sông chính. Đợt ngập úng có thể xảy ra do triều cường tăng trong tuần tới, đặc biệt từ nay đến hết ngày 9.11; các địa phương có nguy cơ cao là khu vực trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, các khu vực ven sông Hậu thuộc Long Xuyên (tỉnh An Giang cũ).

Ở vùng giữa ĐBSCL, mực nước tiếp tục tăng và đạt đỉnh kỳ triều cường giữa tháng 9 âm lịch vào ngày 6 - 7.11, phổ biến trên mức báo động 3 từ 0,1 - 0,3 m, riêng trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) vượt báo động 3 từ 0,30 - 0,45 m. Nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất khả năng sẽ xảy ra trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền, sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp. Từ nay đến hết ngày 9.11, các địa phương thuộc vùng giữa cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong 10 ngày tới do tác động của mưa, lũ, triều cường.

Vùng ven biển phía đông, triều cường đạt đỉnh vào ngày 7 - 8, phổ biến trên báo động 3 từ 0,05 - 0,30 m; phía tây từ ngày 8 - 9.11, phổ biến trên báo động 3 từ 0,05 - 0,35 m. Các khu vực dân sinh và vùng sản xuất tôm lúa có địa hình thấp trũng ven sông chính như vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực ven sông Gành Hào thuộc tỉnh Cà Mau, cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong 10 ngày tới.

Thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, tác động của mưa, lũ, triều cường ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, người dân và chính quyền các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.