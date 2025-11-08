Đắk Lắk hỗ trợ 35 tỉ đồng cho các địa phương khắc phục sau bão Kalmaegi

Ngày 8.11, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định bổ sung 35 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh để hỗ trợ các xã, phường khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.

UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 35 tỉ đồng cho các xã, phường khắc phục hậu quả do bão Kalmaegi ẢNH: M.M

Nguồn kinh phí này được phân bổ có trọng tâm cho 16 địa phương bị thiệt hại nặng, trong đó xã Xuân Cảnh được hỗ trợ 5 tỉ đồng, các địa phương còn lại như: Xuân Lộc, Xuân Lãnh, Xuân Đài, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Phước được phân bổ 2 tỉ đồng mỗi đơn vị.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch, không để thất thoát. Kết quả triển khai sẽ được báo cáo về Sở Tài chính, Sở NN-MT cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Khoản hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giúp các địa phương khắc phục thiệt hại sau bão, kịp thời ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Bão Kalmaegi 'thổi bay' hơn 5.000 tỉ đồng, Gia Lai nỗ lực không để người dân đói rét

Theo báo cáo thiệt hại do bão Kalmaegi của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ ngày 7.11, toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương; có 25 căn nhà sập hoàn toàn, 4.539 nhà bị tốc mái, 5.501 lượt nhà bị ngập nước.

Có 1 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị sóng đánh chìm và 2 tàu mắc cạn khi neo trong khu vực neo đậu. Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy sản và biển đảo, tổng số lồng, bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, với thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỉ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).