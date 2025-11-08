Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi thiệt hại hơn 306 tỉ đồng sau bão Kalmaegi: Nhiều địa phương tan hoang

Hải Phong
Hải Phong
08/11/2025 14:28 GMT+7

Bão Kalmaegi (bão số 13) đã gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Ngãi với tổng giá trị ước tính hơn 306 tỉ đồng. Hàng loạt công trình dân sinh, giao thông, nông nghiệp và thủy sản bị hư hỏng nặng nề.

Ngày 8.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo nhanh về thiệt hại của bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Nhà dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 13

ẢNH: NAM PHONG

Theo đó, bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người chết, 12 người bị thương và 3 người mất tích. Hiện Sư đoàn 372 đang huy động trực thăng phối hợp lực lượng tại chỗ để tìm kiếm trên vùng biển Lý Sơn. Đến 8 giờ 45 cùng ngày, 1 trong 3 người mất tích đã được tìm thấy. Hiện sức khỏe đã ổn định, đang được tàu Anh Vĩnh đưa về đặc khu Lý Sơn.

Toàn tỉnh có 9 căn nhà bị sập, 1.454 căn bị tốc mái, hư hỏng tại 67 xã, phường; trong đó có 1.024 căn bị ảnh hưởng do triều cường. Ngoài ra, 7 trạm y tế tại 6 xã, phường bị hư hỏng; 41 điểm trường bị ảnh hưởng.

Hơn 70 công trình thủy lợi tại Quảng Ngãi bị hư hỏng, 73 tuyến đường bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 21 km và 11 cầu hư hỏng, 2 cầu tạm bị sập.

- Ảnh 2.

Đường ven biển xã Long Phụng (Quảng Ngãi) bị triều cường đánh sập

ẢNH: HẢI PHONG

Nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động lớn có hơn 164 ha lúa và 2.300 cây sâm Ngọc Linh hư hỏng cùng hàng loạt cây xanh đô thị, rừng ven biển bị ngã đổ. Ngoài ra, 14 cổng chào, 5 trụ sở cơ quan, 29 nhà văn hóa và 2 chợ cũng bị hư hỏng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận thêm 8 điểm sạt lở núi, sạt lở bờ sông và bờ biển; 2 điểm du lịch (Gành Yến, Mỹ Khê) bị tàn phá tan hoang, 31 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.

Nhiều tàu thuyền, lồng bè thủy sản bị cuốn trôi. Trong đó, có 1 tàu bị phá hủy hoàn toàn, 5 tàu cá, 5 ca nô bị hư hỏng, 31 lồng bè bị cuốn trôi…

- Ảnh 3.

Hàng quán ven biển Quảng Ngãi bị sóng đánh trơ khung

ẢNH: NAM PHONG

Hiện các địa phương đang rà soát thiệt hại, tập trung sửa chữa hạ tầng thiết yếu, khôi phục giao thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khắc phục sản xuất. Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục triển khai bằng cả lực lượng đường biển và trực thăng.

Giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão ở Quảng Ngãi

Tin liên quan

Nước mắt làng biển Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi: Thất thần nhìn căn nhà trơ khung

Nước mắt làng biển Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi: Thất thần nhìn căn nhà trơ khung

Sau cơn bão Kalmaegi (bão số 13) cùng triều cường dữ dội, nhiều làng biển Quảng Ngãi tan hoang. Người dân đi sơ tán trở về chỉ thấy nhà cửa đổ nát, xót xa nghẹn ngào.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 thiệt hại Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận