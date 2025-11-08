Quảng Ngãi thiệt hại hơn 306 tỉ đồng sau bão Kalmaegi: Nhiều địa phương tan hoang

Ngày 8.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo nhanh về thiệt hại của bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra trên địa bàn.

Nhà dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 13 ẢNH: NAM PHONG

Theo đó, bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người chết, 12 người bị thương và 3 người mất tích. Hiện Sư đoàn 372 đang huy động trực thăng phối hợp lực lượng tại chỗ để tìm kiếm trên vùng biển Lý Sơn. Đến 8 giờ 45 cùng ngày, 1 trong 3 người mất tích đã được tìm thấy. Hiện sức khỏe đã ổn định, đang được tàu Anh Vĩnh đưa về đặc khu Lý Sơn.

Toàn tỉnh có 9 căn nhà bị sập, 1.454 căn bị tốc mái, hư hỏng tại 67 xã, phường; trong đó có 1.024 căn bị ảnh hưởng do triều cường. Ngoài ra, 7 trạm y tế tại 6 xã, phường bị hư hỏng; 41 điểm trường bị ảnh hưởng.

Hơn 70 công trình thủy lợi tại Quảng Ngãi bị hư hỏng, 73 tuyến đường bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 21 km và 11 cầu hư hỏng, 2 cầu tạm bị sập.

Đường ven biển xã Long Phụng (Quảng Ngãi) bị triều cường đánh sập ẢNH: HẢI PHONG

Nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động lớn có hơn 164 ha lúa và 2.300 cây sâm Ngọc Linh hư hỏng cùng hàng loạt cây xanh đô thị, rừng ven biển bị ngã đổ. Ngoài ra, 14 cổng chào, 5 trụ sở cơ quan, 29 nhà văn hóa và 2 chợ cũng bị hư hỏng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận thêm 8 điểm sạt lở núi, sạt lở bờ sông và bờ biển; 2 điểm du lịch (Gành Yến, Mỹ Khê) bị tàn phá tan hoang, 31 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.

Nhiều tàu thuyền, lồng bè thủy sản bị cuốn trôi. Trong đó, có 1 tàu bị phá hủy hoàn toàn, 5 tàu cá, 5 ca nô bị hư hỏng, 31 lồng bè bị cuốn trôi…

Hàng quán ven biển Quảng Ngãi bị sóng đánh trơ khung ẢNH: NAM PHONG

Hiện các địa phương đang rà soát thiệt hại, tập trung sửa chữa hạ tầng thiết yếu, khôi phục giao thông và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khắc phục sản xuất. Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục triển khai bằng cả lực lượng đường biển và trực thăng.