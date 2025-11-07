Nước mắt làng biển Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi: Thất thần nhìn căn nhà trơ khung

Sáng 7.11, nhiều hộ dân thôn An Kỳ (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) lục tục trở về sau đêm sơ tán theo yêu cầu của chính quyền. Nhưng trước mắt họ chỉ là những mảng tường đổ nát, mái nhà bị gió bão cuốn phăng, nền nhà phủ đầy cát biển.

Bà Nguyễn Thị Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng khi căn nhà vừa xây cách đây vài năm đã bị sóng đánh sập. Bà Hoa rưng rưng kể: "Con tôi bảo đi sơ tán cho an toàn. Vậy mà khi quay lại thì nhà đã bị đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hết tivi, tủ lạnh. Gà vịt cũng không còn con nào".

Làng chài ven biển ở Quảng Ngãi toang hoang sau bão Kalmaegi ẢNH: NAM PHONG

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Lâm thất thần nhìn khoảng sân nay biến thành bãi cát. Ông Lâm cho biết, chưa từng thấy triều cường nào dữ dội như lần này: "Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập nửa mét. Cát phủ dày hơn 20 cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập. Cả đời ở đây mà lần đầu thấy cảnh này".

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân sống ven biển trên đoạn bờ hơn 10 km. Đợt triều cường kết hợp gió mạnh đã gây thiệt hại ban đầu cho 97 hộ, trong đó nhiều nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng.

Chính quyền xã đang huy động công an, dân quân, bộ đội hỗ trợ người dân thu dọn, tạm khắc phục để ổn định nơi ở. Nhiều gia đình phải tá túc tại nhà người thân trong khi làng biển An Kỳ vẫn ngổn ngang đống đổ nát.

Bãi biển thôn An Kỳ (xã Tịnh Khê) thành đống đổ nát sau bão ẢNH: HẢI PHONG

Tài sản cả đời dành giụm, giờ chỉ còn là đống đổ nát

Tại P.Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tình trạng sạt lở, triều cường và sóng lớn cũng gây thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Châu Me và Thạch By.

Bà Nguyễn Thị Lệ (tổ dân phố Châu Me), cho biết gia đình thức trắng cả đêm theo dõi diễn biến nhưng vẫn không kịp trở tay. "Hoảng hồn luôn. Cứ ra xem rồi lại vào, ai ngờ sáng ra thì mất hết. Hàng quán ven biển bị đánh sập, đồ đạc trôi sạch", bà Lệ nói.

Không may mắn hơn là gia đình ông Nguyễn Sơn (tổ dân phố Thạch By 2). Căn nhà kiên cố của ông bị sóng lớn khoét hàm ếch, cuốn sập gần như toàn bộ phần phía mặt biển.

"Bức tường ngoài biển mất sạch rồi. Nhờ có bờ kè chứ không thì cả làng chắc bị cuốn luôn", ông nói, mắt vẫn chưa hết thất thần nhìn căn nhà chỉ còn trơ khung. Bao nhiêu tài sản chắt chiu dành dụm cả đời của gia đình ông, giờ chỉ còn là đống đổ nát sau cơn bão dữ...

Sóng đánh trơ khung một quán ăn tại bãi biển Châu Me (P.Sa Huỳnh) ẢNH: NAM PHONG

Dọc tuyến kè biển Thạch By, hàng chục mét bờ kè bị sóng khoét sâu. Người dân địa phương cho biết trong hàng chục năm qua, triều cường có xảy ra nhưng chưa bao giờ dữ dội đến mức đe dọa trực tiếp nhà cửa như lần này... Nhìn nhà cửa nát vụn, ai chứng kiến cũng không ngăn được nước mắt xót xa...

Sau bão số 13, dọc nhiều làng biển Quảng Ngãi vẫn còn ngổn ngang gạch đá, phế liệu và cát biển. Người dân phải chống chọi với hậu quả nặng nề để sớm ổn định cuộc sống, trong khi nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa nếu thời tiết diễn biến xấu.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các làng ven biển tỉnh Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi (bão số 13):

Cảnh tượng hoang tàn tại bãi biển thôn Châu Me (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) ẢNH: NAM PHONG

Ngôi nhà bị sóng kết hợp bão đánh sập ẢNH: NAM PHONG

Triều cường gây ngập nhà dân vào lúc sáng 7.11 ẢNH: NAM PHONG

Cửa chính ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng ẢNH: NAM PHONG

Triều cường kết hợp sóng lớn ngoạm sâu vào bờ biển Châu Me ẢNH: NAM PHONG

Một quán ăn bị triều cường nuốt chửng ẢNH: NAM PHONG

Nhà gần bờ biển thôn An Kỳ (Tịnh Khê) bị triều cường tàn phá ẢNH: HẢI PHONG

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi giúp người dân xã Tịnh Khê khắc phục thiệt hại sau bão số 13 ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Lực lượng dân quân cùng biên phòng giúp người dân dọn nhà cửa sau khi bị triều cường gây hư hỏng ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Rác thải bủa vây nhà người dân ở thôn An Kỳ (Tịnh Khê) ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI



