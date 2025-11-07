Hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão ở Quảng Ngãi

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, tường nhà bị sập và sạt lở 'băm nát' nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Ngãi. Hình ảnh ghi nhận cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão...
Ngày 7.11, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, có 6 người mất tích và bị thương, hơn 60 nhà tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi ở Quảng Ngãi.
Cảnh nhà cửa tan hoang sau bão khiến người dân xót xa, tập trung nhiều nhất ở địa bàn xã Long Phụng (45 nhà), còn lại là ở các xã, phường như Ba Tơ, Ba Dinh, Ya Ly, Ngọc Linh, Đắk Cấm, Đắk Ui, Măng Đen...
Riêng xã Long Phụng còn xảy ra vụ sạt lở đường ven biển nghiêm trọng, kéo dài 230 m. Hàng quán ở khu vực bãi biển Đức Lợi cũng bị gió lớn làm tốc mái, sóng biển dâng cao làm thiệt hại nặng.
Còn tại xã Vạn Tường, sóng lớn đã gây hư hỏng tuyến đường nối ra bến cá thôn An Cường với chiều dài khoảng 500 m. Gành Yến thuộc thôn Thanh Thủy cũng bị triều cường tàn phá, hư hỏng nặng.
Một số hình ảnh thiệt hại sau bão Kalmaegi (bão số 13) tại địa bàn Quảng Ngãi do PV Thanh Niên ghi nhận sáng nay 7.11:
