Hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão ở Quảng Ngãi

Ngày 7.11, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, có 6 người mất tích và bị thương, hơn 60 nhà tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi ở Quảng Ngãi.

Nhà dân ở xã Long Phụng, Quảng Ngãi bị tốc mái do lốc xoáy vào chiều tối 6.11 ẢNH: HẢI PHONG

Cảnh nhà cửa tan hoang sau bão khiến người dân xót xa, tập trung nhiều nhất ở địa bàn xã Long Phụng (45 nhà), còn lại là ở các xã, phường như Ba Tơ, Ba Dinh, Ya Ly, Ngọc Linh, Đắk Cấm, Đắk Ui, Măng Đen...

Riêng xã Long Phụng còn xảy ra vụ sạt lở đường ven biển nghiêm trọng, kéo dài 230 m. Hàng quán ở khu vực bãi biển Đức Lợi cũng bị gió lớn làm tốc mái, sóng biển dâng cao làm thiệt hại nặng.

Người dân xã Long Phụng đang lợp lại mái nhà sau khi bị lốc xoáy làm hư hỏng ẢNH: HẢI PHONG

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường ven biển khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi với chiều dài 230 m ẢNH: HẢI PHONG

Đường bê tông hư hỏng sau bão ẢNH: HẢI PHONG

Đường bê tông bị đứt gãy ẢNH: HẢI PHONG

Người dân ở xã Long Phụng lo lắng khi đường bê tông bị triều cường tàn phá ẢNH: HẢI PHONG

Còn tại xã Vạn Tường, sóng lớn đã gây hư hỏng tuyến đường nối ra bến cá thôn An Cường với chiều dài khoảng 500 m. Gành Yến thuộc thôn Thanh Thủy cũng bị triều cường tàn phá, hư hỏng nặng.

Triều cường xâm thực gây hư hỏng tuyến đường bê tông thôn An Cường, xã Vạn Tường ẢNH: QUỲNH LIÊN

Hơn 500 m đường bê tông bị đứt gãy ẢNH: QUỲNH LIÊN

Gành Yến thuộc thôn Thanh Thủy (Vạn Tường) bị hư hỏng sau bão ẢNH: QUỲNH LIÊN

Sóng đánh hư hàng quán tại Gành Yến ẢNH: QUỲNH LIÊN

Một số hình ảnh thiệt hại sau bão Kalmaegi (bão số 13) tại địa bàn Quảng Ngãi do PV Thanh Niên ghi nhận sáng nay 7.11:

Triều cường gây hư hỏng nhà dân ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi ẢNH: CTV

Rác thải bủa vây nhà dân sau khi triều cường dâng cao ẢNH: CTV

Nhà bị sập ẢNH: CTV

Rác thải tràn ngập khu dân cư ở xã Tịnh Khê ẢNH: CTV

Sóng lớn càn quét các hàng quán ở biển Châu Me (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) ẢNH: TRỌNG QUỐC

Triều cường ngoạm sâu vào bờ biển xã Long Phụng, đe dọa khu dân cư ẢNH: HẢI PHONG

Đường bê tông bể nát ẢNH: HẢI PHONG

Sóng biển khoét sâu, tạo hàm ếch rất nguy hiểm ẢNH: HẢI PHONG