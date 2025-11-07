Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão ở Quảng Ngãi

Hải Phong - Phạm Anh
07/11/2025 13:53 GMT+7

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, tường nhà bị sập và sạt lở 'băm nát' nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Ngãi. Hình ảnh ghi nhận cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão...

Ngày 7.11, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, có 6 người mất tích và bị thương, hơn 60 nhà tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi ở Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 1.

Nhà dân ở xã Long Phụng, Quảng Ngãi bị tốc mái do lốc xoáy vào chiều tối 6.11

ẢNH: HẢI PHONG

Cảnh nhà cửa tan hoang sau bão khiến người dân xót xa, tập trung nhiều nhất ở địa bàn xã Long Phụng (45 nhà), còn lại là ở các xã, phường như Ba Tơ, Ba Dinh, Ya Ly, Ngọc Linh, Đắk Cấm, Đắk Ui, Măng Đen...

Riêng xã Long Phụng còn xảy ra vụ sạt lở đường ven biển nghiêm trọng, kéo dài 230 m. Hàng quán ở khu vực bãi biển Đức Lợi cũng bị gió lớn làm tốc mái, sóng biển dâng cao làm thiệt hại nặng.

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 2.

Người dân xã Long Phụng đang lợp lại mái nhà sau khi bị lốc xoáy làm hư hỏng

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 3.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường ven biển khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi với chiều dài 230 m

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 4.

Đường bê tông hư hỏng sau bão

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 5.

Đường bê tông bị đứt gãy

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 6.

Người dân ở xã Long Phụng lo lắng khi đường bê tông bị triều cường tàn phá

ẢNH: HẢI PHONG

Còn tại xã Vạn Tường, sóng lớn đã gây hư hỏng tuyến đường nối ra bến cá thôn An Cường với chiều dài khoảng 500 m. Gành Yến thuộc thôn Thanh Thủy cũng bị triều cường tàn phá, hư hỏng nặng.

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 7.

Triều cường xâm thực gây hư hỏng tuyến đường bê tông thôn An Cường, xã Vạn Tường

ẢNH: QUỲNH LIÊN

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 8.

Hơn 500 m đường bê tông bị đứt gãy

ẢNH: QUỲNH LIÊN

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 9.

Gành Yến thuộc thôn Thanh Thủy (Vạn Tường) bị hư hỏng sau bão

ẢNH: QUỲNH LIÊN

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 10.

Sóng đánh hư hàng quán tại Gành Yến

ẢNH: QUỲNH LIÊN

Một số hình ảnh thiệt hại sau bão Kalmaegi (bão số 13) tại địa bàn Quảng Ngãi do PV Thanh Niên ghi nhận sáng nay 7.11:

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 11.

Triều cường gây hư hỏng nhà dân ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

ẢNH: CTV

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 12.

Rác thải bủa vây nhà dân sau khi triều cường dâng cao

ẢNH: CTV

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 13.

Nhà bị sập

ẢNH: CTV

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 14.

Rác thải tràn ngập khu dân cư ở xã Tịnh Khê

ẢNH: CTV

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 19.

Sóng lớn càn quét các hàng quán ở biển Châu Me (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi)

ẢNH: TRỌNG QUỐC

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 20.

Triều cường ngoạm sâu vào bờ biển xã Long Phụng, đe dọa khu dân cư

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 21.

Đường bê tông bể nát

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 22.

Sóng biển khoét sâu, tạo hàm ếch rất nguy hiểm

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Cận cảnh hàng loạt nhà tốc mái, đường sá bị 'băm nát' sau bão - Ảnh 23.

Tuyến đường ven biển khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm biên phòng Đức Lợi bị sóng dữ gây hư hại

ẢNH: HẢI PHONG

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái

Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tình trạng cây cối ngã đổ, nhà dân bị tốc mái.

Quảng Ngãi: Trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích ở đặc khu Lý Sơn

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 mất tích Quảng Ngãi Bão Kalmaegi Sạt lở Tan hoang Nhà Tốc Mái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận