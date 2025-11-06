Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân cô lập nhiều ngày

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/11/2025 19:06 GMT+7

Mưa lũ kéo dài, tuyến đường huyết mạch ĐH8 ở vùng cao Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng khiến 1.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu ở 6 thôn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn nhiều ngày liền.

ĐH8 là tuyến đường huyết mạch vào khu vực 6 thôn của xã Trà Đốc (TP.Đà Nẵng) bị sạt lở nặng nề gây chia cắt trong nhiều ngày qua. Toàn xã Trà Đốc (mới) hiện có 9 thôn với 2.376 hộ dân, nhưng hết 6 thôn (trên địa bàn xã Trà Bui cũ) với khoảng 1.500 hộ dân, 7.000 nhân khẩu bị chia cắt, cô lập hoàn toàn gần 1 tuần nay.

Theo ghi nhận thực tế, tuyến đường ĐH8 có khoảng 40 điểm sạt lở, trong đó nhiều đoạn nước lũ cuốn trôi, đứt cả đoạn đường nên người dân không thể qua lại. Khu vực gần Trường tiểu học Nông Văn Dền xuất hiện điểm sạt lở lớn, lũ cuốn gãy đôi đoạn đường bê tông hơn 10 m.

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 1.

Tuyến đường ĐH8 nối trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết ngoài tuyến ĐH8, nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông khác cũng có đến hơn 30 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông giữa các thôn. Đặc biệt, tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận của xã (gần khu vực đập phụ thủy điện Sông Tranh 2) bị lũ cuốn trôi một phần nền đường, tạo thành hàm ếch khoét sâu vào bên taluy dương. Chỉ cần tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ sạt lở cực cao.

Do đường bị chia cắt nên hiện nay nếu tiếp cận các thôn bị cô lập phải di chuyển bằng đường thủy trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện chưa được các ngành chức năng cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, nên các ghe thuyền không thể hoạt động.

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 2.

Tuyến đường đứt gãy nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phan Duy Hưng cho rằng, việc tiếp cận, cứu nạn, cứu hộ đối với các hộ dân đang bị cô lập trên địa bàn xã Trà Bui cũ là vô cùng khó khăn, đặc biệt trong những ngày tới khi bão số 13 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho hay, trước mắt chính quyền địa phương đã cắt cử các tổ công tác chốt chặn tại những điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, tổ chức lực lượng khắc phục dần những điểm sạt lở để tiếp tế lương thực người dân ở xã Trà Leng cũ.

Dười đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại huyết mạch ĐH8 khiến gần 7.000 người dân cô lập suốt nhiều ngày qua:

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 3.

Đứt gãy khiến nhựa đường vỡ từng mảng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 4.

Tuyến ĐH8 đường duy nhất để vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nặng với hơn 40 điểm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 5.

Sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn tạo thành vực sâu gần 10 m

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 6.

Đứt gãy nghiêm trọng, cắt đứt hoàn toàn nền đường

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 7.

Một đoạn đường thảm nhựa bị sụt lún tạo thành vết nứt dài hàng chục mét

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 9.

Ngọn núi bị bị chẻ làm đôi, đất đá tràn xuống phá hỏng tuyến đường

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 10.

Con đường nhựa bị khoét sâu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 11.

Đoạn đường bị cắt đứt hoàn toàn khiến cho việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 12.

Sụt lún nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 dẫn vào xã Trà Bui cũ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 14.

Ngoài tuyến ĐH8, còn nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông khác cũng có đến hơn 30 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông giữa các thôn. Đặc biệt, tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận của xã (gần khu vực đập phụ thủy điện Sông Tranh 2) bị lũ cuốn trôi một phần nền đường

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân bị cô lập nhiều ngày liền - Ảnh 15.

Sạt lở khiến tuyến đường huyết mạch ở vùng cao Đà Nẵng đứt gãy, 7.000 người dân bị cô lập suốt nhiều ngày liền.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tin liên quan

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cho biết, tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó bão cấp độ 3 đối với bão Kalmaegi (bão số 13)

237 điểm nguy cơ sạt lở, Khánh Hòa gấp rút di dời dân tránh bão Kalmaegi

Sạt lở uy hiếp nhiều nhà dân vùng cao Khe Sanh, Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở cung đường huyết mạch cô lập Đà Nẵng Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận