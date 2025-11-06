Đà Nẵng: Cận cảnh đường huyết mạch sạt lở khiến 7.000 người dân cô lập nhiều ngày

ĐH8 là tuyến đường huyết mạch vào khu vực 6 thôn của xã Trà Đốc (TP.Đà Nẵng) bị sạt lở nặng nề gây chia cắt trong nhiều ngày qua. Toàn xã Trà Đốc (mới) hiện có 9 thôn với 2.376 hộ dân, nhưng hết 6 thôn (trên địa bàn xã Trà Bui cũ) với khoảng 1.500 hộ dân, 7.000 nhân khẩu bị chia cắt, cô lập hoàn toàn gần 1 tuần nay.

Theo ghi nhận thực tế, tuyến đường ĐH8 có khoảng 40 điểm sạt lở, trong đó nhiều đoạn nước lũ cuốn trôi, đứt cả đoạn đường nên người dân không thể qua lại. Khu vực gần Trường tiểu học Nông Văn Dền xuất hiện điểm sạt lở lớn, lũ cuốn gãy đôi đoạn đường bê tông hơn 10 m.

Tuyến đường ĐH8 nối trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết ngoài tuyến ĐH8, nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông khác cũng có đến hơn 30 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông giữa các thôn. Đặc biệt, tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận của xã (gần khu vực đập phụ thủy điện Sông Tranh 2) bị lũ cuốn trôi một phần nền đường, tạo thành hàm ếch khoét sâu vào bên taluy dương. Chỉ cần tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ sạt lở cực cao.

Do đường bị chia cắt nên hiện nay nếu tiếp cận các thôn bị cô lập phải di chuyển bằng đường thủy trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện chưa được các ngành chức năng cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, nên các ghe thuyền không thể hoạt động.

Tuyến đường đứt gãy nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Phan Duy Hưng cho rằng, việc tiếp cận, cứu nạn, cứu hộ đối với các hộ dân đang bị cô lập trên địa bàn xã Trà Bui cũ là vô cùng khó khăn, đặc biệt trong những ngày tới khi bão số 13 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho hay, trước mắt chính quyền địa phương đã cắt cử các tổ công tác chốt chặn tại những điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, tổ chức lực lượng khắc phục dần những điểm sạt lở để tiếp tế lương thực người dân ở xã Trà Leng cũ.

Dười đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại huyết mạch ĐH8 khiến gần 7.000 người dân cô lập suốt nhiều ngày qua:

Đứt gãy khiến nhựa đường vỡ từng mảng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuyến ĐH8 đường duy nhất để vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nặng với hơn 40 điểm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn tạo thành vực sâu gần 10 m ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đứt gãy nghiêm trọng, cắt đứt hoàn toàn nền đường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một đoạn đường thảm nhựa bị sụt lún tạo thành vết nứt dài hàng chục mét ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngọn núi bị bị chẻ làm đôi, đất đá tràn xuống phá hỏng tuyến đường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Con đường nhựa bị khoét sâu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đoạn đường bị cắt đứt hoàn toàn khiến cho việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sụt lún nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 dẫn vào xã Trà Bui cũ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài tuyến ĐH8, còn nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông khác cũng có đến hơn 30 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông giữa các thôn. Đặc biệt, tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận của xã (gần khu vực đập phụ thủy điện Sông Tranh 2) bị lũ cuốn trôi một phần nền đường ẢNH: MẠNH CƯỜNG