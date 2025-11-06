Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng bão Kalmaegi

Từ chiều 6.11 đến hết ngày 7.11, tỉnh Khánh Hòa có mưa to do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13), riêng khu vực phía Bắc tỉnh có nơi mưa rất to kèm dông mạnh. Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương miền núi, trung du và ven sông.

Theo Đài KTTV tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông suối dao động nhỏ, nhưng khả năng xuất hiện lũ và đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Riêng sông Cái Nha Trang có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, với đỉnh lũ dự kiến xuất hiện vào ngày 7.11 do ảnh hưởng bão Kalmaegi gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn (giữa) đi kiểm tra công tác ứng phó bão Kalmaegi trên sông Cái, P.Tây Nha Trang

ẢNH: HL

Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ, lũ quét, sạt lở đất được đánh giá ở mức cao, đặc biệt tại các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Ninh Hòa cùng khu vực trung du Diên Khánh - Cam Lâm.

Đài KTTV tỉnh cũng cho biết, do ảnh hưởng bão Kalmaegi, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 9 - 12, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Tại vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa, từ tối và đêm 6.11, gió bão mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 11; riêng phía Bắc tỉnh có thể đạt cấp 8 - 10, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5 m. Ven bờ Nha Trang và Ninh Hòa có thể xuất hiện nước dâng do bão, kết hợp triều cường gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Do mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, sóng lớn và lũ dâng, nguy cơ sạt lở, ngập úng diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sinh hoạt, cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế - xã hội là rất cao. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi cũng có thể làm hư hại nhà cửa, công trình dân sinh, gây ách tắc giao thông và đe dọa tính mạng, tài sản người dân.

Nước trên sông Cái Nha Trang đang dâng cao do mưa lớn ẢNH: HL

Trường hợp lũ lên nhanh, có thể tháo một phần cầu Phú Kiểng

Chiều 6.11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn dẫn đầu Tổ công tác số 1 đi kiểm tra công tác ứng phó bão Kalmaegi tại một số điểm trên địa bàn. Tại P.Tây Nha Trang, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Anh Minh, cho biết địa phương đã bố trí lực lượng ở các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập cục bộ.

Sau khi kiểm tra tình hình lũ trên sông Cái và cầu Phú Kiểng, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu chính quyền địa phương bám sát tình hình dự báo và thực tế lũ trên sông Cái để đưa ra phương án xử lý. Trong trường hợp lũ lên nhanh, có thể xem xét tháo bớt một phần cầu để hạn chế rủi ro, tránh nguy cơ cả cầu bị cuốn trôi. Khi lũ xuống, việc thi công lại cầu gỗ đỡ tốn kém, ít mất thời gian và trên hết là sớm bảo đảm việc đi lại cho người dân hai bờ sông không bị gián đoạn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn và Tổ công tác số 1 di chuyển đến khu vực chùa Kỳ Viên, làng trẻ em SOS, Cụm công nghiệp Đắc Lộc, Trường THCS Lương Định Của kiểm tra tình hình ngập lụt. Đồng thời, đoàn đến Khu dân cư Núi Chụt, Khu dân cư Thành Phát để kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống sạt lở tại đây.