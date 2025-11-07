Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích ở đặc khu Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
07/11/2025 13:27 GMT+7

Sư đoàn 372 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều trực thăng ra vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tìm 3 người đàn ông mất tích.

Trưa nay 7.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết Sư đoàn 372 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều trực thăng ra vùng biển Lý Sơn để tìm 3 người đàn ông mất tích vào chiều 6.11.

Trực thăng tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích ở đặc khu Lý Sơn - Ảnh 1.

Trực thăng tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích ở đặc khu Lý Sơn

ẢNH: VĂN HUY

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc xảy ra vào chiều 6.11, anh Dương Quang C. (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn). Sau đó, anh Lê Văn S. (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Q. (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ứng cứu anh C.

Trực thăng tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích ở đặc khu Lý Sơn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tìm kiếm trên bờ

ẢNH: VĂN HUY

Sau khi cứu được anh C., do sóng lớn nên thuyền thúng của 3 người không thể vào bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn phối hợp với chính quyền địa phương huy động phương tiện tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ 30 phút chiều qua 6.11, do sóng to, gió lớn nên các lực lượng dừng tìm kiếm 3 người đàn ông.

Trực thăng tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích ở đặc khu Lý Sơn - Ảnh 3.

3 người đàn ông trên vùng biển đặc khu Lý Sơn vào ngày 6.11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan đến bão Kalmeagi (bão số 13) tại đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi, qua thống kê của địa phương cho thấy nhà cửa người dân, đường giao thông, diện tích đất sản xuất bị thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, cảng cá Lý Sơn bị sóng biển đã đánh làm hư hỏng, bong tróc bê tông mặt nền cảng; 7 km đường kè quanh đảo bị sóng biển san lấp; 2 tàu, thuyền bị sóng đánh vỡ và trôi dạt lên bờ… Ước tính thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

