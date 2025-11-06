Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
06/11/2025 21:52 GMT+7

Ba người dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa bị trôi dạt trên biển khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, do sóng lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn đã phải tạm dừng.

Tối 6.11, lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận thông tin có 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đang trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

"Hiện trời đang tối và thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) nên lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 người đàn ông này. Mong 3 người này được gió đẩy vào bờ an toàn", vị lãnh đạo này nói.

Bão Kalmaegi đổ bộ Quảng Ngãi, 3 người mất tích trên biển đặc khu Lý Sơn - Ảnh 1.

3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn trôi dạt trên biển

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều nay. Anh Dương Quang C. (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn).

Sau đó, anh Lê Văn S. (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Q. (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng để cứu vớt.

Sau khi vớt được anh C., do sóng lớn nên thuyền thúng của 3 người không thể vào bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn phối hợp với chính quyền địa phương huy động phương tiện tàu Thành Tâm (VT 0035) do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm.

Bão Kalmaegi đổ bộ Quảng Ngãi, 3 người mất tích trên biển đặc khu Lý Sơn - Ảnh 2.

Sóng biển ở đặc khu Lý Sơn chiều 6.11

ẢNH: CTV

Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, do sóng to gió lớn, việc tìm kiếm tạm dừng. Hiện 3 người trên thúng đang trôi dạt trên biển, cả 3 người này đều mặc áo phao màu đỏ.

Trong khi đó, chiều và tối nay 6.11, ở đặc khu Lý Sơn sóng biển rất cao do biển động dữ dội.

Xem thêm bình luận