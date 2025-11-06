Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Kalmaegi: Thủy điện ở Đà Nẵng điều tiết xả lũ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/11/2025 20:16 GMT+7

Để ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn ở TP.Đà Nẵng đã điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng lớn, trong đó có thủy điện xả tràn với lưu lượng từ 300 – 2.000 m3/giây.

Chiều nay 6.11, Công ty CP thủy điện Đak Mi phát thông báo về việc vận hành cắt giảm lũ hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 để ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Công ty CP thủy điện Đak Mi cho hay, theo thông số lúc 17 giờ 30 phút chiều nay, mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 là 251,48 m, lượng nước về hồ là hơn 935 m3/giây, qua máy hơn 105 m3/giây và lượng nước qua tràn hơn 829 m3/giây.

Để cắt giảm lũ cho hạ du, đơn vị sẽ thực hiện lệnh vận hành, thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 300 - 2.000 m3/giây.

Ứng phó bão Kalmaegi: Thủy điện thông báo điều tiết xả lũ lưu lượng 2.000 m3/giây - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Tranh điều tiết, xả lũ về hạ du vào trưa nay (6.11)

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài thủy điện Đak Mi 4, hàng loạt thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn ở TP.Đà Nẵng cũng điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng lớn.

Theo số liệu ghi nhận vào lúc 18 giờ cùng ngày, mực nước hồ thủy điện A Vương là 372,76 m, lượng nước về hồ là hơn 176 m3/giây, qua máy 76 m3/giây và lượng nước qua tràn hơn 478 m3/giây. Mực nước hồ thủy điện sông Bung 4 là 217,64 m, lượng nước về hồ là 490 m3/giây, qua máy 156 m3/giây và lượng nước qua tràn 737 m3/giây.

Ngoài ra, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 168,45 m, lượng nước về hồ là hơn 883 m3/giây, qua máy 208 m3/giây và lượng nước qua tràn hơn 1.902 m3/giây.

Cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có công văn yêu cầu 3 hồ thủy điện lớn phải hạ mực nước về cao trình đón lũ thấp nhất trước 5 giờ 30 phút ngày 7.11.

Theo đó, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, ý kiến của Thứ trưởng Bộ NN-MT tại buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng ngày 4.11, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các công ty Thủy điện Sông Tranh, Thủy điện A Vương, Thủy điện Sông Bung tiếp tục tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa.

Mức hồ chứa thủy điện cần hạ về cao trình mực nước đón lũ trước 5 giờ 30 phút ngày 7.11 cụ thể: Sông Tranh 2 (167 m), A Vương (371 m), Sông Bung 4 (216,5 m).

Tin liên quan

Đà Nẵng: Nước sông dâng trở lại do mưa lớn cùng với loạt thủy điện xả lũ

Đà Nẵng: Nước sông dâng trở lại do mưa lớn cùng với loạt thủy điện xả lũ

Mưa lớn trở lại, cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết, xả lũ khiến nước trên các con sông đã dâng cao trở lại.

Nguy cơ lũ chồng lũ, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả lũ từ sáng nay 1.11

Đà Nẵng: Thủy điện xả lũ, người dân dọn đồ chạy lũ trong đêm

Khám phá thêm chủ đề

thủy điện cắt giảm lũ Đà Nẵng Bão Kalmaegi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận