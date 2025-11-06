Bão Kalmaegi: Thủy điện ở Đà Nẵng điều tiết xả lũ

Chiều nay 6.11, Công ty CP thủy điện Đak Mi phát thông báo về việc vận hành cắt giảm lũ hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 để ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Công ty CP thủy điện Đak Mi cho hay, theo thông số lúc 17 giờ 30 phút chiều nay, mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 là 251,48 m, lượng nước về hồ là hơn 935 m3/giây, qua máy hơn 105 m3/giây và lượng nước qua tràn hơn 829 m3/giây.

Để cắt giảm lũ cho hạ du, đơn vị sẽ thực hiện lệnh vận hành, thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 300 - 2.000 m3/giây.

Thủy điện Sông Tranh điều tiết, xả lũ về hạ du vào trưa nay (6.11) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài thủy điện Đak Mi 4, hàng loạt thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn ở TP.Đà Nẵng cũng điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng lớn.

Theo số liệu ghi nhận vào lúc 18 giờ cùng ngày, mực nước hồ thủy điện A Vương là 372,76 m, lượng nước về hồ là hơn 176 m3/giây, qua máy 76 m3/giây và lượng nước qua tràn hơn 478 m3/giây. Mực nước hồ thủy điện sông Bung 4 là 217,64 m, lượng nước về hồ là 490 m3/giây, qua máy 156 m3/giây và lượng nước qua tràn 737 m3/giây.

Ngoài ra, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 168,45 m, lượng nước về hồ là hơn 883 m3/giây, qua máy 208 m3/giây và lượng nước qua tràn hơn 1.902 m3/giây.

Cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có công văn yêu cầu 3 hồ thủy điện lớn phải hạ mực nước về cao trình đón lũ thấp nhất trước 5 giờ 30 phút ngày 7.11.

Theo đó, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, ý kiến của Thứ trưởng Bộ NN-MT tại buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng ngày 4.11, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các công ty Thủy điện Sông Tranh, Thủy điện A Vương, Thủy điện Sông Bung tiếp tục tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa.

Mức hồ chứa thủy điện cần hạ về cao trình mực nước đón lũ trước 5 giờ 30 phút ngày 7.11 cụ thể: Sông Tranh 2 (167 m), A Vương (371 m), Sông Bung 4 (216,5 m).