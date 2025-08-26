Thủy điện Bản Vẽ chủ động cắt giảm lũ, bảo vệ an toàn hạ du

Theo báo cáo lúc 6 giờ ngày 26.8, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt 1.675 m³/s, mực nước hồ ở mức 191,64 m. Để đảm bảo an toàn công trình và giảm áp lực dòng chảy về hạ du, nhà máy đã linh hoạt vận hành điều tiết hồ chứa với tổng lưu lượng xả là 600 m³/s. Trong đó, lưu lượng xả qua đập tràn là 260 m³/s qua 4 cửa xả mặt, và lưu lượng qua tổ máy phát điện là 340 m³/s.

Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ Ảnh: EVNGENCO1

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi sát sao diễn biến lưu lượng nước về hồ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An để xây dựng phương án xả lũ hợp lý. Mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và hệ thống điện".

Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết và thủy văn liên tục, sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, ngày 25.8, lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trực tiếp có mặt tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Lãnh đạo EVNGENCO1 làm việc trực tiếp tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ Ảnh: EVNGENCO1

Đoàn công tác do ông Trần Nam Trung, Phó tổng giám đốc EVNGENCO1, dẫn đầu, cùng đại diện các ban chuyên môn đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của nhà máy, rà soát toàn bộ phương án phòng chống lũ và đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du.

Tại cuộc họp, các phương án điều tiết lũ cũng đã được rà soát kỹ lưỡng. Theo đó, khi lưu lượng lũ về hồ vượt mức 1.200 m³/s, Thủy điện Bản Vẽ sẽ chủ động chuyển sang chế độ cắt, giảm lũ cho hạ du theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, nhằm hạn chế tối đa tác động của lũ đến các khu vực dân cư và hạ tầng phía hạ lưu.

Đây là một trong những biện pháp then chốt trong kịch bản ứng phó đã được xây dựng, giúp phát huy vai trò điều tiết lũ của hồ chứa, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Nam Trung nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm trong việc vận hành hồ chứa một cách chủ động, an toàn và linh hoạt. Việc hạ mực nước hồ trước khi bão đến không chỉ là thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên, mà còn là hành động có tính dự báo và trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, cho con người và tài sản vùng hạ du".

Ông Trung cũng chỉ đạo đơn vị vận hành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ và đảm bảo các hệ thống thiết bị vận hành ổn định, sẵn sàng cho các tình huống cắt lũ, điều tiết lũ cho hạ du theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cao nhất.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ xả điều tiết nước qua tràn trong mùa mưa lũ Ảnh: EVNNPT

Lãnh đạo EVNGENCO1 yêu cầu nhà máy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp để cập nhật thông tin, kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với dung tích hồ chứa lớn và vai trò điều tiết thủy văn quan trọng trong khu vực. Do đó, công tác vận hành hồ chứa an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão, luôn được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu.

EVNGENCO1 cam kết tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", không chủ quan, không để xảy ra sự cố do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong suốt thời gian bão số 5 và các đợt mưa lũ tiếp theo.