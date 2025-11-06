Ứng phó bão Kalmaegi: Các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ

Ngày 6.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị thủy điện trên địa bàn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Hồ thủy điện Đồng Nai 4 tăng mức xả lũ từ 37 m³/giây lên 100 m³/giây ẢNH: L.V.

Lãnh đạo Sở Công thương yêu cầu các đơn vị phải duy trì trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn, điều tiết dung tích hồ chứa phù hợp để đón lũ an toàn, tuyệt đối không chủ quan.

Theo đó từ 13 giờ ngày 6.11, Công ty Thủy điện Đại Ninh cho biết hồ Đại Ninh (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) sẽ tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn từ 150 m³/giây lên 200 m³/giây nhằm điều tiết nước đón lũ. Trưa cùng ngày, mực nước hồ 878,36 m (gần mực nước dâng bình thường 880,0 m), lưu lượng nước vào hồ 142 m³/giây, trong khi lưu lượng phát điện 55 m³/giây. Lưu lượng xả có thể điều chỉnh tăng/giảm tùy lượng mưa và dòng chảy thực tế, công ty sẽ tiếp tục cập nhật thông báo mới khi cần thiết. Nước xả điều tiết chảy về sông Đồng Nai, không về sông Lũy (Bình Thuận cũ).

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Do đó, người dân khu vực hạ du hồ Đại Ninh như xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng cần theo dõi chặt chẽ, tránh hoạt động ven sông, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hồ THủy điện Đồng Nai 3 xả lũ từ trưa 6.11 ẢNH: LV

Công ty Thủy điện Đồng Nai ban hành thông báo, từ 12 giờ ngày 6.11 tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn hồ Đồng Nai 3 và 4 từ 37 m³/giây lên 100 m³/giây, tùy tình hình mưa và lưu lượng nước về hồ sẽ điều tiết phù hợp tránh thiệt hại cho vùng hạ du. Theo đó, cảnh báo người dân hạ du sông Đồng Nai thuộc các khu vực Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên không lại gần khu vực sông, suối, tránh nguy cơ nước dâng đột ngột. Cần di chuyển người, vật nuôi, tài sản ra khỏi vùng trũng thấp.

Hồ thủy điện Đồng Nai 4 xả lũ tùy tình hình mưa và lưu lượng nước về hồ sẽ điều tiết phù hợp ẢNH: L.V.

Tương tự, công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam cho biết từ 13 giờ ngày 6.11, hồ Đồng Nai 2 sẽ tăng lưu lượng xả qua tràn từ 100 m³/giây lên 150 m³/giây để đảm bảo an toàn đón lũ.

Trưa cùng ngày mực nước hồ Đồng Nai 2 đạt 679,55 m (gần mức dâng bình thường 680 m); lưu lượng nước vào hồ 210 m³/giây, lưu lượng chạy máy 110 m³/giây. Tổng lượng nước xả về hạ du khoảng 260 m³/giây. Công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh xả nước tùy tình hình mưa và dòng chảy, đồng thời thông báo cập nhật khi có thay đổi, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du hồ Đồng Nai 2 ở xã Đinh Trang Thượng, Phúc Thọ - Lâm Hà, Đức Trọng) cần chủ động ứng phó.

Cảnh báo mưa lớn sạt lở trên nhiều tuyến đèo

Ngày 6.11, Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Suối Kiết (103 mm), Tân Minh (65 mm), P.3 - Bảo Lộc (61 mm).

Dự báo 2 - 3 ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục mưa to đến rất to do hoàn lưu sau bão Kalmaegi , lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm/24 giờ, có nơi hơn 200 mm. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi, đường đèo, và ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại nhiều khu vực.

Sat lở nghiêm trọng trên đèo D'Ran vào đêm 27.10 ẢNH: L.V.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 22 điểm nguy cơ sạt lở cao được cảnh báo như: đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'Ran (trên QL20), đèo Gia Bắc (QL28), đèo Đại Ninh (QL28b), đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt). Bên cạnh đó có những khu vực được cảnh báo sạt lở như: hồ Đông Thanh (Lâm Hà), khu vực sông Lũy, hạ du thủy điện Đắk Sin, Nam Giang, Bắc Gia Nghĩa.

Đèo Gia Bắc (QL28) nhiều lần bị sạt lở trong những ngày mưa lớn cuối tháng 10.2025 ẢNH: L.V.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không qua lại suối, khe, khu vực đèo dốc và vùng trũng thấp. Di dời người, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng" để ứng phó với mưa bão và xả lũ.