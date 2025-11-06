Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ứng phó bão Kalmaegi: Các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ

Lâm Viên
Lâm Viên
06/11/2025 18:47 GMT+7

Các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13), người dân cần theo dõi tình hình mưa bão để bảo đảm an toàn.

Ngày 6.11, trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị thủy điện trên địa bàn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Ứng phó bão Kalmaegi các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Đồng Nai 4 tăng mức xả lũ từ 37 m³/giây lên 100 m³/giây

ẢNH: L.V.

Lãnh đạo Sở Công thương yêu cầu các đơn vị phải duy trì trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn, điều tiết dung tích hồ chứa phù hợp để đón lũ an toàn, tuyệt đối không chủ quan.

Theo đó từ 13 giờ ngày 6.11, Công ty Thủy điện Đại Ninh cho biết hồ Đại Ninh (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) sẽ tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn từ 150 m³/giây lên 200 m³/giây nhằm điều tiết nước đón lũ. Trưa cùng ngày, mực nước hồ 878,36 m (gần mực nước dâng bình thường 880,0 m), lưu lượng nước vào hồ 142 m³/giây, trong khi lưu lượng phát điện 55 m³/giây. Lưu lượng xả có thể điều chỉnh tăng/giảm tùy lượng mưa và dòng chảy thực tế, công ty sẽ tiếp tục cập nhật thông báo mới khi cần thiết. Nước xả điều tiết chảy về sông Đồng Nai, không về sông Lũy (Bình Thuận cũ).

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Do đó, người dân khu vực hạ du hồ Đại Ninh như xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng cần theo dõi chặt chẽ, tránh hoạt động ven sông, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ứng phó bão Kalmaegi các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ - Ảnh 2.

Hồ THủy điện Đồng Nai 3 xả lũ từ trưa 6.11

ẢNH: LV

Công ty Thủy điện Đồng Nai ban hành thông báo, từ 12 giờ ngày 6.11 tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn hồ Đồng Nai 3 và 4 từ 37 m³/giây lên 100 m³/giây, tùy tình hình mưa và lưu lượng nước về hồ sẽ điều tiết phù hợp tránh thiệt hại cho vùng hạ du. Theo đó, cảnh báo người dân hạ du sông Đồng Nai thuộc các khu vực Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên không lại gần khu vực sông, suối, tránh nguy cơ nước dâng đột ngột. Cần di chuyển người, vật nuôi, tài sản ra khỏi vùng trũng thấp.

Ứng phó bão Kalmaegi các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ - Ảnh 3.

Hồ thủy điện Đồng Nai 4 xả lũ tùy tình hình mưa và lưu lượng nước về hồ sẽ điều tiết phù hợp

ẢNH: L.V.

Tương tự, công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam cho biết từ 13 giờ ngày 6.11, hồ Đồng Nai 2 sẽ tăng lưu lượng xả qua tràn từ 100 m³/giây lên 150 m³/giây để đảm bảo an toàn đón lũ.

Trưa cùng ngày mực nước hồ Đồng Nai 2 đạt 679,55 m (gần mức dâng bình thường 680 m); lưu lượng nước vào hồ 210 m³/giây, lưu lượng chạy máy 110 m³/giây. Tổng lượng nước xả về hạ du khoảng 260 m³/giây. Công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh xả nước tùy tình hình mưa và dòng chảy, đồng thời thông báo cập nhật khi có thay đổi, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du hồ Đồng Nai 2 ở xã Đinh Trang Thượng, Phúc Thọ - Lâm Hà, Đức Trọng) cần chủ động ứng phó.

Cảnh báo mưa lớn sạt lở trên nhiều tuyến đèo

Ngày 6.11, Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Suối Kiết (103 mm), Tân Minh (65 mm), P.3 - Bảo Lộc (61 mm).

Dự báo 2 - 3 ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục mưa to đến rất to do hoàn lưu sau bão Kalmaegi , lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm/24 giờ, có nơi hơn 200 mm. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi, đường đèo, và ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại nhiều khu vực.

Ứng phó bão Kalmaegi các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ - Ảnh 4.

Sat lở nghiêm trọng trên đèo D'Ran vào đêm 27.10

ẢNH: L.V.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 22 điểm nguy cơ sạt lở cao được cảnh báo như: đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'Ran (trên QL20), đèo Gia Bắc (QL28), đèo Đại Ninh (QL28b), đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt). Bên cạnh đó có những khu vực được cảnh báo sạt lở như: hồ Đông Thanh (Lâm Hà), khu vực sông Lũy, hạ du thủy điện Đắk Sin, Nam Giang, Bắc Gia Nghĩa.

Ứng phó bão Kalmaegi các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ - Ảnh 5.

Đèo Gia Bắc (QL28) nhiều lần bị sạt lở trong những ngày mưa lớn cuối tháng 10.2025

ẢNH: L.V.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không qua lại suối, khe, khu vực đèo dốc và vùng trũng thấp. Di dời người, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng" để ứng phó với mưa bão và xả lũ.

Toàn cảnh 17h: Bão Kalmaegi cấp 15 áp sát đất liền | Triều cường ở TP.HCM sẽ vượt lịch sử?

Tin liên quan

Lâm Đồng yêu cầu đảm bảo an toàn các hồ thủy lợi trong bão Kalmaegi

Lâm Đồng yêu cầu đảm bảo an toàn các hồ thủy lợi trong bão Kalmaegi

Các hồ thủy lợi phải linh hoạt các phương án vận hành, lên kịch bản khác nhau trong diễn biến thời tiết xấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân trong bão Kalmaegi (bão số 13).

Các địa phương vùng cao Gia Lai sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Bão Kalmaegi: Cấm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 18 giờ 30 hôm nay

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Lâm Đồng thủy điện điều tiết Sạt lở Thủy điện Đồng Nai bão số 13 bão số 13 Kalmaegi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận