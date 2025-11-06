Ứng phó bão Kalmaegi: Chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm

Ngày 6.11, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, cho biết để ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13), Sở có văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc sở chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc sở chủ động học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm. ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, đặc khu có phương án chủ động cho học sinh nghỉ học ở những khu vực nguy hiểm (ngập sâu, sạt lở, gió mạnh) theo diễn biến thời tiết; đồng thời bố trí học bù phù hợp sau khi điều kiện ổn định.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tập trung đông người ngoài trời trong thời gian mưa bão. Đối với trường có học sinh bán trú cần chuẩn bị các phương án dự phòng như điện, nước, thuốc men, thực phẩm thiết yếu.

Trường THPT chuyên Bảo Lộc ẢNH: LÂM VIÊN

Yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra mức độ an toàn của các công trình trường học, đặc biệt là khu nhà ở bán trú, ký túc xá, tường rào, mái che, hệ thống điện, cây xanh,… để kịp thời có biện pháp gia cố, khắc phục, di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết từ Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng để chủ động triển khai ứng phó bão Kalmaegi. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh nâng cao ý thức phòng, tránh thiên tai, tuyệt đối không đi qua suối, ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở.

Khi có sự cố xảy ra ngập, sạt lở, hư hỏng cơ sở vật chất, mất an toàn…, đơn vị báo cáo ngay về Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.