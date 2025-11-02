Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại QL20 và QL28

Lâm Viên
Lâm Viên
02/11/2025 20:35 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 2 tuyến QL20 (P.Xuân Trường - Đà Lạt) và QL28 (xã Sơn Điền).

Ngày 2.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến QL20 (P.Xuân Trường - Đà Lạt) và QL28 (xã Sơn Điền).

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại QL20 và QL28- Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến QL20 đoạn từ Km262+400 đến Km262+530, khu vực cầu Treo trên đèo D'Ran thuộc P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến QL20 đoạn từ Km262+400 đến Km262+530, khu vực cầu Treo trên đèo D'Ran thuộc P.Xuân Trường - Đà Lạt và đoạn Km47+252 đến Km54+000 QL28 thuộc xã Sơn Điền.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26-30.10 do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài dẫn đến QL20 và QL28 xảy ra tình trạng sạt lở, lún nứt kết cấu nền, mặt đường gây ách tắc giao thông. Do đó không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân gồm: cắm bảng cảnh báo, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại QL20 và QL28- Ảnh 2.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc, QL28B

ẢNH: L.V

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; đồng thời tổ chức phân luồng, phân làn giao thông đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24 tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố.

Về lâu dài, phải xác định nguyên nhân và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục tuyến đường mang tính ổn định lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông và tài sản, tính mạng của người dân…

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại QL20 và QL28- Ảnh 3.

Sạt lở nghiêm trọng gần cầu Treo trên đèo D'Ran ở QL20

ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại QL20 và QL28- Ảnh 4.

Cấm người và các loại xe cộ vào khu vực sạt lở trên đèo D'Ran

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 26-30.10, QL28 đoạn qua đèo Gia Bắc (Xã Sơn Điền) nối Di Linh với Phan Thiết, liếp tiếp xảy ra tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều giờ. 

Trên QL20 đoạn qua đèo D'Ran, từ Km262+400 đến Km262+530, khu vực cầu Treo xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng và sụt lún mặt đường; ước tính cung trượt rộng 3.500 mét vuông, khối lượng đất đá có nguy cơ sạt trượt lên tới 60.000 mét khối. Do đó, từ ngày 28.10, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấm người và các phương tiện qua đoạn QL20 bị sạt lở nguy hiểm.

