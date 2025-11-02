Thông cổ thụ bật gốc, QL27 nối Đà Lạt - Phan Rang ách tắc 2 giờ

Sáng sớm 2.11, một cây thông cổ thụ bật gốc ngã đổ chắn ngang QL27 tại Km 204+400, thuộc địa bàn xã D'Ran (Lâm Đồng) khiến giao thông ách tắc cục bộ 2 giờ; đến 7 giờ 20 cùng ngày các phương tiện xe cộ đã lưu thông bình thường.

HIện trường cây thông cổ thụ bật gốc ngã đổ chắn ngang QL27 ẢNH: CTV

Lãnh đạo Tổ CSGT Eo Gió, thuộc Đội CSGT số 1 - Lâm Viên Đà Lạt cho biết, trong quá trình tuần tra, lúc 5 giờ 30 hôm nay 2.11, đơn vị phát hiện cây thông cổ thụ cao hơn 20 m từ phía taluy dương bị bật gốc nằm chắn ngang QL27 khiến việc lưu thông từ Phan Rang đi Đà Lạt và ngược lại bị ách tắc cục bộ.

Thông cổ thụ ngã chắn ngang khiến QL27 bị ách tắc cục bộ ẢNH: CTV

Lực lượng CSGT Tổ Eo Gió thu dọn cành cây để xe lưu thông sớm nhất ẢNH: CTV

Ngay khi phát hiện, 3 cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT Eo Gió phối hợp lực lượng Công an xã D'Ran và người dân nhanh chóng tỉa các cành cây. Lúc 6 giờ 45 xe máy có thể lưu thông qua đây.

Tiếp đó, lực lượng CSGT phối hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn thu dọn cây thông cổ thụ ngã đổ để xe cộ lưu thông sớm nhất.

CSGT phối hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn thu dọn cây thông cổ thụ bật gốc ẢNH: CTV

Đến 7 giờ 20 xe cộ các loại lưu thông bình thường qua QL27, sau khoảng 2 giờ bị ách tắc do thông cổ thụ bật gốc chắn ngang đường.

Phương tiện lưu thông bình thường qua QL27, sau khoảng 2 giờ bị ách tắc do thông cổ thụ bật gốc chắn ngang đường ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lớn, tối 28.10 tại khu vực cầu Treo, đèo D'Ran trên QL20 bị sạt lở nghiêm trọng, cơ quan chức năng cấm lưu thông qua đèo D'Ran (hiện vẫn chưa thông). Từ QL27 xã D'Ran rẽ qua QL20 để lên đèo D'Ran đi Đà Lạt là tuyến đường ngắn nhất từ Phan Rang (Khánh Hòa) đi Đà Lạt.