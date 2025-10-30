Sạt lở, đèo D'Ran cấm đường nhưng... không có biển báo từ xa

Sáng 30.10, PV Thanh Niên chứng kiến hàng chục xe du lịch, xe máy các loại chạy từ trung tâm Đà Lạt đến gần điểm sạt lở trên đèo D'Ran, QL20, địa bàn P.Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) với quãng đường khoảng khoảng 30 km rồi phải quay đầu vì cơ quan chức năng cấm đường, chính quyền địa phương lập chốt phong tỏa hiện trường nhưng lại không có biển báo từ xa.

Cấm tất cả các phương tiện và người vào khu vực sạt lở trên đèo D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Ông P.T.H (du khách ở Vũng Tàu) cho biết, nghe QL28 và QL28B bị sạt lở nên gia đình ông dự định đi từ Đà Lạt qua đèo D'Ran để xuống đèo Ngoạn Mục (Khánh Hòa) rồi lên cao tốc về Vũng Tàu, nhưng rất bất ngờ khi bị chặn xe lại. Lúc này ông mới biết có sạt lở nghiêm trọng trên đèo D'Ran.

Xe du lịch này từ Đà Lạt đến gần điểm sạt lở trên đèo D'Ran với quãng đường khoảng 30 km, phải quay đầu để chọn lộ trình khác phù hợp ẢNH: LÂM VIÊN

Người phụ nữ này phải quay đầu xe sau khi vượt chặng đường 30 km từ trung tâm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Sau đó, ông H. phải quay đầu xe lên lại Đà Lạt để tìm đường về Vũng Tàu, vừa mất thời gian vừa hao tốn nhiên liệu. Nếu lựa chọn lộ trình qua đèo Mimosa hoặc đèo Prenn thì ông H. và nhiều du khách khác phải di chuyển thêm chặng đường gần 100 km.

Nhiều ô tô khi xuống đèo D'Ran phải quay đầu về lại Đà Lạt, cách 30 km ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều người dân và du khách phàn nàn và không hài lòng vì chính quyền và cơ quan chức năng không cắm biển báo từ xa để du khách biết để chọn lộ trình khác ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, sáng cùng ngày, nhiều xe du lịch, ô tô khi đang đổ đèo D'Ran bất ngờ bị chặn lại, và được lực lượng dân quân ra hiệu quay đầu xe. Hầu hết du khách và người dân đều phàn nàn, tỏ vẻ không hài lòng khi chính quyền và cơ quan chức năng không đặt biển báo từ xa để du khách chọn lộ trình khác.

Công an và lực lượng dân quân tại điểm chốt chặn, không cho người và xe cộ lưu thông vào khu vực sạt lở đèo D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo D'Ran QL20 qua Lâm Đồng từ tối 28.10 ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10 tại khu vực Cầu Treo, Km 262+500 (đoạn qua P.Xuân Trường - Đà Lạt) xảy ra sạt lở đất đá và sụt lún đường nghiêm trọng. Từ đêm 28.10, cơ quan chức năng cấm lưu thông 2 chiều qua đoạn sạt lở trên đèo D'Ran, còn chính quyền P.Xuân Trường - Đà Lạt cử lực lượng phong tỏa khu vực sạt lở, cấm tuyệt đối các phương tiện và người dân ra vào để bảo đảm an toàn.