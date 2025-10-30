Sạt lở, đèo D'Ran cấm đường nhưng... không có biển báo từ xa

Sáng 30.10, PV Thanh Niên chứng kiến hàng chục xe du lịch, xe máy các loại chạy từ trung tâm Đà Lạt đến gần điểm sạt lở trên đèo D'Ran, QL20, địa bàn P.Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) với quãng đường khoảng khoảng 30 km rồi phải quay đầu vì cơ quan chức năng cấm đường, chính quyền địa phương lập chốt phong tỏa hiện trường nhưng lại không có biển báo từ xa.
Ông P.T.H (du khách ở Vũng Tàu) cho biết, nghe QL28 và QL28B bị sạt lở nên gia đình ông dự định đi từ Đà Lạt qua đèo D'Ran để xuống đèo Ngoạn Mục (Khánh Hòa) rồi lên cao tốc về Vũng Tàu, nhưng rất bất ngờ khi bị chặn xe lại. Lúc này ông mới biết có sạt lở nghiêm trọng trên đèo D'Ran.
Sau đó, ông H. phải quay đầu xe lên lại Đà Lạt để tìm đường về Vũng Tàu, vừa mất thời gian vừa hao tốn nhiên liệu. Nếu lựa chọn lộ trình qua đèo Mimosa hoặc đèo Prenn thì ông H. và nhiều du khách khác phải di chuyển thêm chặng đường gần 100 km.
Tương tự, sáng cùng ngày, nhiều xe du lịch, ô tô khi đang đổ đèo D'Ran bất ngờ bị chặn lại, và được lực lượng dân quân ra hiệu quay đầu xe. Hầu hết du khách và người dân đều phàn nàn, tỏ vẻ không hài lòng khi chính quyền và cơ quan chức năng không đặt biển báo từ xa để du khách chọn lộ trình khác.
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10 tại khu vực Cầu Treo, Km 262+500 (đoạn qua P.Xuân Trường - Đà Lạt) xảy ra sạt lở đất đá và sụt lún đường nghiêm trọng. Từ đêm 28.10, cơ quan chức năng cấm lưu thông 2 chiều qua đoạn sạt lở trên đèo D'Ran, còn chính quyền P.Xuân Trường - Đà Lạt cử lực lượng phong tỏa khu vực sạt lở, cấm tuyệt đối các phương tiện và người dân ra vào để bảo đảm an toàn.
