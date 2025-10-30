Cận cảnh quả đồi nứt toác trên điểm sạt lở ở đèo D'Ran: Tiềm ẩn hiểm nguy

Ngày 30.10, trở lại điểm sạt lở trên đèo D'Ran quốc lộ 20 đường từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đi Phan Rang (Khánh Hòa), phóng viên ghi nhận quả đồi phía trên điểm sạt lở bị nứt toác có nguy cơ sạt lở tiếp nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn.

Quả đồi ngay điểm sạt lở trên đèo D'Ran nứt toác ẢNH: LÂM VIÊN

Khu vực bị sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10 tại khu vực cầu Treo, Km262+500, đèo D'Ran quốc lộ 20 (đoạn qua phường Xuân Trường – Đà Lạt) xảy ra sạt lở đất đá và nứt lún đường nghiêm trọng.

Do đó, từ đêm 28.10, cơ quan chức năng cấm lưu thông 2 chiều qua đoạn sạt lở trên đèo D'Ran, chính quyền phường Xuân Trường – Đà Lạt phải cử lực lượng phong tỏa khu vực sạt lở, cấm các phương tiện và người dân ra vào để bảo đảm an toàn.

Quả đồi bên đèo D'Ran cạnh điểm sạt lở bị nứt toác và sụt lún nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng loạt cây thông phía trên điểm sạt lở ở đèo D'Ran có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào ẢNH: LÂM VIÊN

Tại Km262+500 hàng trăm khối đất đá, cây cối bị sạt trượt xuống mặt đường, đoạn sạt trượt đất kéo dài khoảng 50m. Đến nay các cơ quan chức năng đã thu dọn cây cối, giải phóng một phần đất sạt trượt.

Mời chuyên gia khảo sát tình trạng sạt lở đèo

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tình trạng sạt lở đất trên đèo D'Ran có diễn biến phức tạp, các vết nứt lún ngày một sâu hơn; bên cạnh đó một phần nền đường cũng bị sụt lún nghiêm trọng.

Mặt đường đèo D'Ran bị sụt lún nguy hiểm ẢNH: MH

Tiềm ẩn nguy cơ sụt lún đèo D'Ran quốc lộ 20 rất cao ẢNH: MH

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang mời các chuyên gia của Bộ Xây dựng và TP.HCM đến hiện trường khảo sát, thẩm định thực tế để đưa phương án khắc phục sửa chữa trong thời gian tới.

Trước mắt, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường khu vực đèo D'Ran và núi bị sạt lở, sụt lún để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Nhiều điểm sạt lở dọc tuyến quốc lộ 20

Không chỉ sạt lở tại khu vực cầu Treo, Km262+500, dọc tuyến quốc lộ 20 từ Đà Lạt đi xã D'Ran có nhiều điểm sạt lở đất và cây cối. Ngày 30.10, lực lượng chức năng tiếp tục thu dọn bớt hiện trường để xe cộ dễ dàng lưu thông.

Thu dọn hiện trường sạt lở đất và cây cối trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Xuân Trường - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Các phương tiện chỉ lưu thông 1 chiều qua đoạn đường bị sụt lún ẢNH: LÂM VIÊN

Mặt đường quốc lộ 20 bị sụt lún nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Có vị trí gần 1/2 mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng, các phương tiện chỉ lưu thông được 1 chiều. Cơ quan chức năng phải cắm biển báo nguy hiểm.