Thời sự

Bão Kalmaegi: Cấm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 18 giờ 30 hôm nay

Trần Cường
06/11/2025 17:16 GMT+7

Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), Cục CSGT tạm thời cấm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18 giờ 30 hôm nay 6.11.

Chiều 6.11, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, dự kiến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đổ bộ đất liền miền Trung với sức gió mạnh cấp 10 - 13, giật cấp 15 - 16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Cấm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 18 giờ 30 hôm nay- Ảnh 1.

Mưa lớn từ chiều 6.11 khiến tầm nhìn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hạn chế

ẢNH: ANH TUẤN

Thời điểm bão đổ bộ thời tiết sẽ rất xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Do đó, để chủ động ứng phó, Cục CSGT tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi).

Thời gian cấm bắt đầu từ 18 giờ 30 ngày 6.11 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian cấm cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế chủ động theo dõi thông tin thời tiết, điều chỉnh lộ trình di chuyển hợp lý, không dừng, đỗ hoặc trú bão trên tuyến cao tốc để tránh nguy cơ mất an toàn, đồng thời tìm nơi tránh trú an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, tài xế có thể liên hệ ngay đường dây nóng của Cục CSGT qua số điện thoại 19008099 để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Cấm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bão số 13 Bão Kalmaegi thời tiết Cục CSGT
