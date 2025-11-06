Quảng Ngãi 'chạy đua' di dời dân tránh bão Kalmaegi

Trưa 6.11, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) tổ chức di dời xen ghép hơn 2.690 hộ dân (gần 6.800 nhân khẩu) đến các nhà kiên cố trong thôn và di dời tập trung 1.078 hộ dân (3.212 nhân khẩu) đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn để tránh trú bão Kalmaegi (bão số 13).

Lực lượng chức năng đưa người dân xã Vạn Tường đi tránh bão số 13 ẢNH: ĐỨC PHONG

Ông Lữ Thế Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết ngay khi nhận được thông tin về hướng di chuyển và cường độ của bão, chính quyền xã chỉ đạo các thôn khẩn trương rà soát, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu và các vị trí xung yếu. Địa phương cũng sớm tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, bảo vệ tài sản và chủ động di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lực chức năng phối hợp với quân đội đưa người dân xã Vạn Tường đi tránh trú bão ẢNH: ĐỨC PHONG

Các lực lượng xung kích túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di dời dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại

Còn tại xã Tịnh Khê, chính quyền và lực lượng chức năng đã sơ tán khẩn cấp 50 hộ dân (hơn 100 nhân khẩu) ở xóm Lân. Đây là khu vực đặc biệt xung yếu, nằm giữa sông Trà Khúc, thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề mỗi khi có bão lũ.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (thứ 2 từ trái qua), vận động người dân đi tránh trú bão ẢNH: H.P

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết địa phương đã huy động tổng lực, sử dụng loa phát thanh đến tận các hộ dân cảnh báo khẩn cấp và tập trung hỗ trợ người dân kê tài sản lên cao. Địa phương đã sơ tán 100% người dân ở xóm Lân đến nơi tránh trú an toàn trước 10 giờ cùng ngày (6.11).

"Ngoài xóm Lân, các lực lượng chức năng xã Tịnh Khê cũng đồng loạt hỗ trợ và kiên quyết di dời người dân tại những vùng xung yếu khác, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra", ông Vương nói.

Chiến sĩ Công an xã Đông Sơn đưa cụ già đi tránh trú bão ẢNH: H.P

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại xã Đông Sơn đã tổ chức sơ tán khoảng 800 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu. Trong đó, phần lớn là các hộ neo đơn, người già yếu và những gia đình có nhà ở không kiên cố. Người dân được di chuyển đến nhà ở xen ghép và các điểm tránh trú an toàn như trường học, nhà văn hóa và các công trình kiên cố khác.

Ông Phạm Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng rà soát từng hộ dân để đảm bảo không ai bị bỏ lại. "Đến thời điểm này, cơ bản người dân đã được đưa đến nơi an toàn. Xã cũng đặt mục tiêu trước 15 giờ chiều nay 6.11 sẽ hoàn tất việc di dời toàn bộ người dân theo đúng chỉ đạo", ông Chí nói.

Hiện chính quyền địa phương các nơi có dân di dời đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống và vật dụng cần thiết cho người dân trong thời gian tránh trú bão. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban chỉ huy tiền phương

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 Kalmaegi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tại các xã, phường khu vực phía nam và phía tây của tỉnh.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ trái qua), kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại P.Sa Huỳnh ẢNH: THÀNH SỰ

Tại khu vực phía nam, Ban chỉ huy tiền phương do đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, đóng quân tại Trạm CSGT Đức Phổ. Ban chỉ huy sẽ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm và Trạm CSGT Đức Phổ để phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Tại khu vực phía tây, Ban chỉ huy tiền phương do đại tá Lê Xuân Thủy, Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, đóng quân tại P.Kon Tum. Ban sẽ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Ia Chim, Ngọk Bay, Đăk Rơ Wa.

Lực lượng công an đưa người dân đến nơi an toàn tránh bão số 13 ẢNH: H.P

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã phân công các Phó giám đốc Công an tỉnh tham gia Phó chỉ huy trưởng Sở chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 13 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương bố trí 100% lực lượng thường trực từ 14 giờ ngày 6.11, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn sau bão để ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh...