Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển

Chiều 17.9, ông Vũ Xuân Thủy, thuyền trưởng tàu Supperdong VII, cho biết thủy thủ và thuyền viên tàu này đã kịp thời cứu 2 ngư dân bị chìm ghe đánh bắt trên biển. Đồng thời, 2 ngư dân khác cũng được phà Thriving 16 cứu sống.

Lực lượng phà Thriving 16 cứu các nạn nhân bị chìm ghe đánh bắt cá trên biển ẢNH: CTV

Theo ông Thủy, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, tàu Superdong VII vận chuyển hành khách từ Rạch Giá đi Phú Quốc. Khi tàu đến khu vực biển cách đảo Hòn Nghệ (thuộc xã Hòn Nghệ, An Giang, trước đây thuộc H.Kiên Lương, Kiên Giang) về phía tây nam khoảng 5 hải lý thì nhận được tin báo của thuyền trưởng phà Thriving 16 cho hay có 2 ngư dân gặp nạn chưa được cứu, nhờ hỗ trợ.

Sau khi nhận được thông tin, tàu Superdong VII phát hiện có 2 ngư dân (1 nam, 1 nữ) đang trên một miếng xốp cột vào thùng nhựa, trôi tự do trên biển.

Thời điểm này, thời tiết có mưa giông nên các thủy thủ và thuyền viên tàu Superdong VII rất nỗ lực mới tiếp cận được 2 ngư dân. Sau 15 phút, các thuyền viên đã cứu được các nạn nhân.

Ngư dân bị nạn là bà N.T.K.N (43 tuổi) và C.V.S (18 tuổi, con bà N., cùng ngụ An Giang). Do trôi dạt lâu trên biển, lạnh và đói nên khi được cứu, sức khỏe 2 mẹ con bà N. bị yếu. Lực lượng trên tàu Supperdong VII đã hỗ trợ sưởi ấm, chăm sóc y tế và cho ăn nhẹ. Sau khi cập bến Bãi Vòng tại đặc khu Phú Quốc, tàu đã bàn giao mẹ con bà N. cho Trạm biên phòng Bãi Vòng hỗ trợ.

Trước đó, theo ông Lê Văn Nhiên, thuyền trưởng phà Thriving 16 khi điều khiển phà từ Rạch Giá đi Phú Quốc, đội ngũ nhân viên phà đã phát hiện và cứu được ông C.V.T (48 tuổi) và ông N.V.H (42 tuổi, cùng ngụ An Giang) đang trôi dạt trên biển vào trưa cùng ngày.

Sau khi được cứu, ông T. và ông H. cho biết ghe đánh bắt cá số hiệu KG-92503TS bị chìm vài giờ trước đó, cùng đi trên ghe với 2 ông còn có bà N.T.K.N (vợ ông T.) và anh C.V.S. Thuyền trưởng phà Thriving 16 đã liên hệ với tàu Superdong VII đang chạy theo hướng bà N. và anh S. trôi dạt để tìm cứu như nêu trên.

Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định.