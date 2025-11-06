Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi tại Quảng Ngãi

Chiều nay 6.11, khi bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến rất gần đất liền và dự báo gây gió giật mạnh, mưa lớn trên diện rộng, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đã có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra công tác ứng phó bão.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn (người chỉ tay) kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi ẢNH: VĂN VIỄN

Đoàn đã đến cảng Mỹ Á và khu vực di dời dân tránh trú bão tại P.Đức Phổ để nắm tình hình triển khai phương án phòng chống, bảo vệ an toàn cho người dân trước khi bão đổ bộ.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế tại địa phương, thượng tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ngãi trong triển khai các biện pháp phòng chống bão.

"Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, do đó tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; rà soát phương án 4 tại chỗ; bảo đảm thông tin thông suốt và sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra", thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn (bên trái) hỏi thăm người dân di dời tránh trú bão ẢNH: VĂN VIỄN

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, hiện đơn vị đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị thông tin, hậu cần tại chỗ… phối hợp với công an và chính quyền cơ sở tổ chức di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, gia cố các công trình trọng điểm.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Chiều nay, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã đến xã Long Phụng để kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13.

Tại Trường tiểu học Đức Lợi, nơi bố trí người dân tập trung, ông Giang thăm hỏi, động viên bà con vừa được di dời khỏi các khu vực ven biển nguy hiểm. Ông khẳng định chính quyền tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân trước, trong và sau bão.

"Người dân phải chấp hành nghiêm lệnh di dời của tỉnh để đảm bảo an toàn. Chỉ khi bão tan, điều kiện an toàn được xác nhận, mọi người mới trở về nhà", Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đứng giữa), kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại xã Long Phụng ẢNH: THANH NHỊ

Ông Giang cũng yêu cầu chính quyền các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại vùng nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực ven biển như Kỳ Tân và Đức Lợi cũ, nơi có nguy cơ chịu tác động trực tiếp khi bão đổ bộ.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Hiện các lực lượng chức năng và hệ thống phòng chống thiên tai toàn tỉnh Quảng Ngãi đang được kích hoạt ở mức cao nhất, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả ngay sau khi bão đi qua.