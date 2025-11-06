Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi tại Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
06/11/2025 18:53 GMT+7

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu các lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến khi bão Kalmaegi (bão số 13) sắp đổ bộ vào đất liền.

Chiều nay 6.11, khi bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến rất gần đất liền và dự báo gây gió giật mạnh, mưa lớn trên diện rộng, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đã có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra công tác ứng phó bão.

Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn (người chỉ tay) kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi

ẢNH: VĂN VIỄN

Đoàn đã đến cảng Mỹ Á và khu vực di dời dân tránh trú bão tại P.Đức Phổ để nắm tình hình triển khai phương án phòng chống, bảo vệ an toàn cho người dân trước khi bão đổ bộ.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế tại địa phương, thượng tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ngãi trong triển khai các biện pháp phòng chống bão.

"Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, do đó tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; rà soát phương án 4 tại chỗ; bảo đảm thông tin thông suốt và sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra", thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi tại Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn (bên trái) hỏi thăm người dân di dời tránh trú bão

ẢNH: VĂN VIỄN

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, hiện đơn vị đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, thiết bị thông tin, hậu cần tại chỗ… phối hợp với công an và chính quyền cơ sở tổ chức di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, gia cố các công trình trọng điểm.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đi rất nhanh, áp sát đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Chiều nay, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã đến xã Long Phụng để kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13.

Tại Trường tiểu học Đức Lợi, nơi bố trí người dân tập trung, ông Giang thăm hỏi, động viên bà con vừa được di dời khỏi các khu vực ven biển nguy hiểm. Ông khẳng định chính quyền tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân trước, trong và sau bão.

"Người dân phải chấp hành nghiêm lệnh di dời của tỉnh để đảm bảo an toàn. Chỉ khi bão tan, điều kiện an toàn được xác nhận, mọi người mới trở về nhà", Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở.

Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi tại Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đứng giữa), kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại xã Long Phụng

ẢNH: THANH NHỊ

Ông Giang cũng yêu cầu chính quyền các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại vùng nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực ven biển như Kỳ Tân và Đức Lợi cũ, nơi có nguy cơ chịu tác động trực tiếp khi bão đổ bộ.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Hiện các lực lượng chức năng và hệ thống phòng chống thiên tai toàn tỉnh Quảng Ngãi đang được kích hoạt ở mức cao nhất, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả ngay sau khi bão đi qua.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi đi nhanh, đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 18 giờ hôm nay

Bão Kalmaegi đi nhanh, đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 18 giờ hôm nay

Theo dự báo của chuyên gia, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đổ bộ từ khu vực ven biển Đà Nẵng - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ 18 - 22 giờ hôm nay 6.11, kèm theo gió rất mạnh ở cấp 13, sóng biển và nước dâng.

Các địa phương vùng cao Gia Lai sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Khánh Hòa: Cưỡng chế người dân trên lồng bè vào bờ tránh bão Kalmaegi

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 bão số 13 Kalmaegi Bộ Quốc phòng Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận