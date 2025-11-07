Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Thiệt hại nặng do bão Kalmaegi, chuẩn bị kịch bản ứng phó mưa lũ

Phạm Anh - Hải Phong
07/11/2025 11:08 GMT+7

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 3 người mất tích, hơn 60 nhà hư hỏng và phải di dời gần 90.000 người dân.

Sáng nay 7.11, tại hội nghị trực tuyến ứng phó và khắc phục hậu quả bão Kalmaegi của Chính phủ do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ và 6 đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng nặng Quảng Ngãi, tập trung khắc phục ổn định đời sống- Ảnh 1.

Đầu cầu Quảng Ngãi tham gia cuộc họp trực tuyến

ẢNH: VĂN VIỄN

Trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 30.490 hộ (gần 90.000 người dân) đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh, đến 4 giờ sáng 7.11, bão Kalmaegi đã gây mưa lớn trên diện rộng làm ngập lụt, sạt lở và cô lập nhiều khu vực trong tỉnh. Nước biển dâng cao khoảng 40 cm gây hư hại tại xã Đông Sơn và P.Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ), khiến giao thông bị chia cắt. 

Tại huyện đảo Lý Sơn, gió lớn và sóng mạnh đã cuốn trôi 3 người dân mất tích, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng nặng Quảng Ngãi, tập trung khắc phục ổn định đời sống- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục

ẢNH: VĂN VIỄN

Toàn tỉnh có 61 ngôi nhà bị tốc mái, 3 người bị thương; nhiều tuyến đường ở xã Ba Tơ, xã Long Phụng, xã Sơn Mai bị sạt lở, cây cối ngã đổ. Tuyến đường ven biển xã Long Phụng bị sạt lở hơn 230 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân vùng ven. Một số công trình hạ tầng như trường học, trụ điện, tàu cá, chuồng trại cũng bị hư hại nặng.

Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng ngàn dân quân tự vệ, xe cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ... đến các khu vực trọng điểm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Bốn sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại các địa bàn xung yếu để điều hành, chỉ đạo ứng phó tại chỗ; đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng lực lượng giúp dân.

Bão Kalmaegi ảnh hưởng nặng Quảng Ngãi, tập trung khắc phục ổn định đời sống- Ảnh 3.

Bộ đội lợp mái nhà cho dân do bị gió thổi bay ở thôn Mỹ Khánh, xã Long Phụng (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi trong công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả, chuẩn bị kịch bản ứng phó mưa lũ sau bão; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, rét hoặc phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, cần sớm hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà, huy động lực lượng giúp dân ổn định cuộc sống.

Quảng Ngãi, Đà Nẵng kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất

Quảng Ngãi, Đà Nẵng kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất

Hôm qua 6.11, gần 27.000 hộ dân ở các địa phương ven biển và miền núi Quảng Ngãi đã được di dời tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

