Quảng Ngãi, Đà Nẵng kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất

Di dời hàng chục ngàn người dân

Đến trưa 6.11, xã Vạn Tường đã cơ bản hoàn thành việc di dời dân ở những khu vực nguy hiểm. Hơn 2.690 hộ dân di dời xen ghép tại các nhà kiên cố trong thôn, gần 1.100 hộ di dời tập trung đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp…

Lực lượng quân đội hỗ trợ di dời người dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đến nơi ở an toàn Ảnh: Đức Phong

Ông Lữ Thế Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết chính quyền xã chỉ đạo các thôn khẩn trương rà soát, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu và các vị trí xung yếu. Các lực lượng xung kích túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trước 15 giờ ngày 6.11, toàn bộ công tác di dời dân ở P.Sa Huỳnh cũng đã hoàn thành, trong đó có khoảng 600 hộ dân ở tổ dân phố Thạch By 2 di dời khẩn cấp. Ở xã Trà Bồng, hơn 2.000 hộ dân cũng kịp di tản tránh bão. Ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, cho biết địa phương dự trữ 72 tấn gạo, 200 thùng mì gói và 80 thùng nước uống để cung cấp cho các khu sơ tán.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 - cấp cực kỳ nguy hiểm, với phương châm bảo vệ tính mạng người dân là trên hết. Kịch bản tập trung cho 7 xã trọng điểm phía nam tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13. Có 4 tổ tiền tiêu và 5 tổ công tác được thành lập để chỉ đạo ứng phó tại cơ sở; đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu. Nhờ vậy, ngoài 27.000 người dân được di dời, có hơn 6.400 tàu cá đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn. Toàn bộ hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện được rà soát, kiểm tra, xây dựng phương án vận hành, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, cũng đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó bão Kalmaegi và sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất. Quân đội sẵn sàng cùng địa phương triển khai phương án di dời gần 10.000 hộ dân ở vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi còn huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới,

ca nô, thuyền cứu hộ. Quân khu 5 tăng cường lực lượng Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Cục Hậu cần - kỹ thuật để hỗ trợ Quảng Ngãi đảm bảo thông tin liên lạc, y tế, hậu cần và khắc phục hậu quả sau bão.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa Ảnh: Ngọc Thơm

Sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão

Cùng trong chiều 6.11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã sẵn sàng kế hoạch ứng phó các tình huống sau bão. "Sau bão, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa các tổ công tác kiểm tra toàn diện thiệt hại về giao thông, thủy lợi, trường học, nhà cửa của dân, công trình... để có chỉ đạo khắc phục, phục hồi giao thông đi lại, sản xuất, ổn định đời sống người dân", ông Hiển nói.

Tại TP.Đà Nẵng, hôm qua chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân cũng "chạy đua" ứng phó bão. Tại khu vực ven biển, Hải đội 2 đóng tại xã Núi Thành khẩn trương kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn, hướng dẫn kỹ thuật neo đậu nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho hay tất cả các đồn biên phòng và đơn vị trực thuộc đã ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, di dời dân…

Hiện tại, các xã miền núi của TP.Đà Nẵng vẫn chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, nên công tác ứng phó được triển khai khẩn cấp theo "nhiệm vụ kép": vừa khắc phục sạt lở, vừa ứng phó bão Kalmaegi. Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết các lực lượng của địa phương bám sát từng địa bàn dân cư và chủ động di dời dân, nhưng vẫn lo lắng về nguồn lương thực, thực phẩm chưa đáp ứng đủ nhu cầu do giao thông chia cắt gần 15 ngày qua.

Một lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho biết toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của thành phố đã được kích hoạt ở cấp độ cao nhất. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ bố trí chốt trực 24/24 tại các tuyến đường trọng yếu. Sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, nguy cơ mưa lớn kéo dài, sạt lở, chia cắt sẽ tái diễn bởi khu vực miền núi địa hình đồi dốc, đất yếu, sau nhiều ngày mưa lớn đã bão hòa nước, chỉ cần một lượng mưa mới dù không quá lớn vẫn có thể gây trượt lở. Vì vậy, chính quyền TP.Đà Nẵng chỉ đạo khoanh vùng nguy cơ sạt lở mới, cắm biển cảnh báo và tạm dừng lưu thông trên các tuyến đường có dấu hiệu mất an toàn. Ngay sau bão, thành phố sẽ triển khai đánh giá nhanh hiện trạng hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc để huy động lực lượng, phương tiện thông tuyến, khắc phục.



