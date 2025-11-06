Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng bàn chuyện di dời dân và cứu hộ tàu

Phạm Anh
Phạm Anh
06/11/2025 15:43 GMT+7

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng cho biết quân đội sẵn sàng cùng địa phương di dời gần 10.000 hộ dân vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở và bàn về sự cố tàu Star Bueno mắc cạn trước bão Kalmaegi (bão số 13).

Sẵn sàng phương án di dời gần 10.000 hộ dân 

Sáng 6.11, 2 đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi) và sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Quảng Ngãi: Quân đội hỗ trợ di dời 10.000 Hộ dân trước bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang (từ trái qua) tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: H.P

Với lực lượng và phương án đã chuẩn bị, quân đội đã sẵn sàng cùng địa phương triển khai phương án di dời gần 10.000 hộ dân ở vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi có cường độ mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo tâm bão sẽ áp sát ven biển Quảng Ngãi - Bình Định, gây gió giật trên cấp 15, sóng cao 6 - 8 m, nước biển dâng và triều cường, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

Quảng Ngãi: Quân đội hỗ trợ di dời 10.000 Hộ dân trước bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ công an và ngư dân kéo tàu cá ngư dân xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào bờ

ẢNH: C.T.V.

Để chủ động ứng phó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 sở chỉ huy tại 4 khu vực Cẩm Thành, Đức Phổ, Vạn Tường, Kon Tum. Đồng thời, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ đã được huy động, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Quân khu 5 cũng đã tăng cường lực lượng đến Quảng Ngãi, gồm Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Cục Hậu cần - kỹ thuật nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc, y tế, hậu cần và khắc phục hậu quả sau bão.

Quảng Ngãi: Quân đội hỗ trợ di dời 10.000 Hộ dân trước bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (đứng), phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: V.VĂN

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đều nhận định, bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh và diễn biến nhanh, do đó các lực lượng không được chủ quan, phải bám sát thực tế, ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước.

Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay

Giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nếu xảy ra sự cố tràn dầu từ tàu mắc cạn

Liên quan đến sự cố tàu Star Bueno chở gần 175.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, lãnh đạo 2 bộ yêu cầu chủ tàu cùng các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho tàu, bảo vệ môi trường biển và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống xấu khi bão đổ bộ.

Đáng chú ý, ngoài quặng sắt, trên tàu còn có gần 2.200 m³ dầu DO và FO. Vì vậy, vấn đề giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nếu sự cố tràn dầu trên biển là việc cấp bách phải làm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, cần phải lựa con phương án hợp lý để khẩn trương vào cuộc xử lý sự cố tàu Star Bueno. Nếu tàu không chìm thì sau bão Kalmaegi sẽ xử lý. Các tình huống khác có thể xảy ra, như tàu có thể chìm nhưng không tràn dầu, có thể tàu tràn dầu nhưng không bị chìm. Trong khi đó, nếu xảy ra sự cố tràn dầu thì cũng phải sau bão mới xử lý được, khi thời tiết thuận lợi hơn.

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa sự cố môi trường trong điều kiện thời tiết cực đoan sắp tới.

Thủ tướng yêu cầu 7 tỉnh, thành sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay tránh bão Kalmaegi

Thủ tướng yêu cầu 7 tỉnh, thành sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay tránh bão Kalmaegi

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước 15 giờ chiều 6.11, trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Quảng Ngãi 'chạy đua' di dời dân tránh bão Kalmaegi

Bão Kalmaegi cấp 15 áp sát đất liền, Quảng Ngãi và Gia Lai trong vùng đặc biệt nguy hiểm

