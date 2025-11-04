Thượng tướng Lê Đức Thái làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thượng tướng Lê Đức Thái 58 tuổi, quê Quảng Ninh; trình độ cử nhân biên phòng. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thái từng là Tư lệnh Bộ đội biên phòng; chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Trong sáng nay 4.11, Thứ trưởng Lê Đức Thái đã được Chủ tịch nước Lương Cường thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng.