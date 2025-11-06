Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái

Hải Phong
Hải Phong
06/11/2025 21:39 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tình trạng cây cối ngã đổ, nhà dân bị tốc mái.

Khoảng 20 giờ tối nay 6.11, tại tổ dân phố Châu Me và tổ dân phố Long Thạnh 1 (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi), bão Kalmaegi (bão số 13) đã khiến nhiều cây xanh ven đường bị ngã đổ. Một số cây bị bật gốc, đổ chắn ngang mặt đường khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Trước tình hình này, UBND P.Sa Huỳnh đã huy động lực lượng công an, quân sự và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ứng trực tổ chức cưa cắt, thu dọn cây đổ để tránh nguy cơ ngã vào đường dây điện, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân và phương tiện.

Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái - Ảnh 1.

Cây xanh bật gốc, ngã đổ

ẢNH: H.PHONG

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND P.Sa Huỳnh, cho biết lực lượng tại chỗ làm việc xuyên tối nhằm xử lý các điểm sạt lở, cây gãy đổ.

"Chúng tôi ưu tiên mở đường để phục vụ công tác ứng cứu khi cần thiết và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân", ông Thanh nói.

Không chỉ ở Sa Huỳnh, các khu vực khác của Quảng Ngãi cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Tại đường Lê Lợi (P.Nghĩa Lộ), người dân ghi nhận một số cây xanh lớn bị bật gốc, đổ chắn một phần đường.

Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái - Ảnh 2.

Ngói nhà dân bị thổi bay

ẢNH: H.PHONG

Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, 4 tỉnh miền Trung mưa trên 600 mm

Trong khi đó, tại xã Long Phụng (Quảng Ngãi), lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 17 giờ cùng ngày đã làm tốc mái nhiều căn nhà của người dân.

Một người dân ở xã Long Phụng cho biết trận gió lốc xảy ra bất ngờ, tốc độ mạnh khiến nhiều gia đình trở tay không kịp. "Mới chỉ ở rìa ảnh hưởng của bão số 13 nhưng gió rất mạnh, rít từng cơn, nghe rất đáng sợ. Người dân chỉ mong bão qua nhanh để ổn định lại cuộc sống", người này nói.

Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân bị tốc mái do bão Kalmaegi

ẢNH: H.PHONG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 13 khiến vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m. Khu vực gần tâm bão ghi nhận gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 - 7 m; biển động dữ dội. 

Cơ quan khí tượng dự báo từ gần sáng mai 7.11, gió và sóng biển ở khu vực này sẽ giảm dần ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Nhà tốc mái, sập trong bão Kalmaegi, nhiều người dân lên mạng cầu cứu

Đắk Lắk: Nhà tốc mái, sập trong bão Kalmaegi, nhiều người dân lên mạng cầu cứu

Bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền kèm mưa lớn và gió lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, sập và ngập nước. Nhiều người dân lên mạng cầu cứu.

Bão Kalmaegi: Thủy điện ở Đà Nẵng điều tiết xả lũ

Bão Kalmaegi, Gia Lai 'đóng' đèo An Khê

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Quảng Ngãi cây ngã đổ nhà tốc mái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận