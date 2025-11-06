Quảng Ngãi: Bão Kalmaegi quật ngã nhiều cây xanh, nhà dân bị tốc mái

Khoảng 20 giờ tối nay 6.11, tại tổ dân phố Châu Me và tổ dân phố Long Thạnh 1 (P.Sa Huỳnh, Quảng Ngãi), bão Kalmaegi (bão số 13) đã khiến nhiều cây xanh ven đường bị ngã đổ. Một số cây bị bật gốc, đổ chắn ngang mặt đường khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Trước tình hình này, UBND P.Sa Huỳnh đã huy động lực lượng công an, quân sự và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ứng trực tổ chức cưa cắt, thu dọn cây đổ để tránh nguy cơ ngã vào đường dây điện, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân và phương tiện.

Cây xanh bật gốc, ngã đổ ẢNH: H.PHONG

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND P.Sa Huỳnh, cho biết lực lượng tại chỗ làm việc xuyên tối nhằm xử lý các điểm sạt lở, cây gãy đổ.

"Chúng tôi ưu tiên mở đường để phục vụ công tác ứng cứu khi cần thiết và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân", ông Thanh nói.

Không chỉ ở Sa Huỳnh, các khu vực khác của Quảng Ngãi cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Tại đường Lê Lợi (P.Nghĩa Lộ), người dân ghi nhận một số cây xanh lớn bị bật gốc, đổ chắn một phần đường.

Ngói nhà dân bị thổi bay ẢNH: H.PHONG

Trong khi đó, tại xã Long Phụng (Quảng Ngãi), lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 17 giờ cùng ngày đã làm tốc mái nhiều căn nhà của người dân.

Một người dân ở xã Long Phụng cho biết trận gió lốc xảy ra bất ngờ, tốc độ mạnh khiến nhiều gia đình trở tay không kịp. "Mới chỉ ở rìa ảnh hưởng của bão số 13 nhưng gió rất mạnh, rít từng cơn, nghe rất đáng sợ. Người dân chỉ mong bão qua nhanh để ổn định lại cuộc sống", người này nói.

Nhiều nhà dân bị tốc mái do bão Kalmaegi ẢNH: H.PHONG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 13 khiến vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m. Khu vực gần tâm bão ghi nhận gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 - 7 m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng dự báo từ gần sáng mai 7.11, gió và sóng biển ở khu vực này sẽ giảm dần ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi.