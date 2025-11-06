Trực thăng quân sự luyện tập bay treo cứu người tại Rạch Giá

Những ngày qua, các tổ bay của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 đã tổ chức luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ), nhằm hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác bay tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên biển, sông suối, hồ đập, vùng ngập lụt...
Các tổ bay được luyện tập thành thục các khoa mục, trường bay, khả năng chịu đựng, thao tác và phán đoán tốt trong điều kiện không có địa tiêu và sự thay đổi bất thường của điều kiện thời tiết.
"Đối với các tổ bay, chúng tôi tập trung rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái, nhất là kỹ thuật bay biển. Thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán xác định vị trí người cần cấp cứu và hướng gió, kỹ thuật treo cấp cứu trên biển", thượng tá Trương Thanh Bình (Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917) cho biết và nhấn mạnh: "Phi công phải có kỹ thuật lái nâng cao, căn cứ vào khả năng của trang bị cứu hộ, trình độ của nhân viên dù để điều khiển máy bay tiếp cận mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp cứu người bị nạn trên biển nói riêng và trên mặt nước nói chung".
Việc thực hành huấn luyện bay treo cứu người trên biển, của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 được tổ chức thường xuyên, liên tục từ nhiều năm qua. Riêng đợt thực hành lần này được tổ chức ngay trước khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ vào khu vực trung Trung bộ.
Hiện tại, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 cũng chuẩn bị 2 máy bay trực thăng cùng các tổ bay và lực lượng bảo đảm kỹ thuật, sẵn sàng cơ động ra chi viện miền Trung làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai do cơn bão số 13 gây ra, theo lệnh cấp trên.
Một số hình ảnh do phóng viên Thanh Niên đi trên trực thăng luyện tập bay treo cấp cứu người, ghi lại:
