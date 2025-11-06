Trực thăng quân sự luyện tập bay treo cứu người tại Rạch Giá

Nhân viên cơ giới trên không sẵn sàng bấm cáp thả nhân viên dù xuống khu vực có người bị nạn trên biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Những ngày qua, các tổ bay của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 đã tổ chức luyện tập bay treo cấp cứu người bằng trực thăng quân sự trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ), nhằm hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác bay tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên biển, sông suối, hồ đập, vùng ngập lụt...

Trực thăng Mi-8 thực hành bay treo, thả cáp đúng mục tiêu ẢNH: MAI THANH HẢI

Các tổ bay được luyện tập thành thục các khoa mục, trường bay, khả năng chịu đựng, thao tác và phán đoán tốt trong điều kiện không có địa tiêu và sự thay đổi bất thường của điều kiện thời tiết.

Tổ bay trên trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 ẢNH: MAI THANH HẢI

"Đối với các tổ bay, chúng tôi tập trung rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái, nhất là kỹ thuật bay biển. Thực hiện nhanh hơn, chuẩn xác hơn việc tính toán xác định vị trí người cần cấp cứu và hướng gió, kỹ thuật treo cấp cứu trên biển", thượng tá Trương Thanh Bình (Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 917) cho biết và nhấn mạnh: "Phi công phải có kỹ thuật lái nâng cao, căn cứ vào khả năng của trang bị cứu hộ, trình độ của nhân viên dù để điều khiển máy bay tiếp cận mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp cứu người bị nạn trên biển nói riêng và trên mặt nước nói chung".

Thực hành luyện tập trong điều kiện sóng gió để phù hợp với thực tế mưa bão ẢNH: MAI THANH HẢI

Việc thực hành huấn luyện bay treo cứu người trên biển, của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 được tổ chức thường xuyên, liên tục từ nhiều năm qua. Riêng đợt thực hành lần này được tổ chức ngay trước khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ vào khu vực trung Trung bộ.

Hiệp đồng huấn luyện với tàu đổ bộ của Vùng 5 Hải quân ẢNH: MAI THANH HẢI

Hiện tại, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 cũng chuẩn bị 2 máy bay trực thăng cùng các tổ bay và lực lượng bảo đảm kỹ thuật, sẵn sàng cơ động ra chi viện miền Trung làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai do cơn bão số 13 gây ra, theo lệnh cấp trên.

Hoàn thành nhiệm vụ cẩu người từ dưới biển lên trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh do phóng viên Thanh Niên đi trên trực thăng luyện tập bay treo cấp cứu người, ghi lại:

Chiến sĩ dù của Trung đoàn 917 trong vai "người bị nạn", ở khu vực trực thăng bay treo ẢNH: MAI THANH HẢI





Trực thăng bay treo, thả nhân viên cứu hộ xuống khu vực mục tiêu ẢNH: MAI THANH HẢI

Cáp thả nhân viên cứu hộ ẢNH: MAI THANH HẢI

Độ cao hạ dần từ vài chục mét xuống ẢNH: MAI THANH HẢI

Tiếp cận người bị nạn ẢNH: MAI THANH HẢI

Thượng úy Nguyễn Việt Huỳnh (chủ nhiệm dù) và đại úy - quân nhân chuyên nghiệp Kiều Đức Chung được trực thăng cẩu từ mặt biển lên máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Thượng úy Nguyễn Việt Huỳnh (chủ nhiệm dù, Trung đoàn 917) chuẩn bị được cẩu xuống biển cứu người bị nạn ẢNH: MAI THANH HẢI

Thực hành luyện tập trên vùng biển phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Việc luyện tập có sự hiệp đồng với tàu đổ bộ của Vùng 5 Hải quân ẢNH: MAI THANH HẢI

Máy bay Mi-8 bay treo trên tàu đổ bộ Hải quân ẢNH: MAI THANH ẢI