'Lốc xoáy quét chỉ mấy giây mà mọi thứ tan hoang'

Đi trú bão về, thấy nhà cửa tan hoang

Sáng nay 7.11, người dân P.Bàn Thạch (TP.Đà Nẵng) vẫn tất bật dọn dẹp đống ngổn ngang sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra khoảng 21 giờ đêm qua (6.11). Mái ngói, tôn bị gió quật bay tứ tung, nhiều cây xanh bị bật gốc, hàng chục ngôi nhà hư hại nặng.

Lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà ở P.Bàn Thạch hư hỏng ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND P.Bàn Thạch, cho biết do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), trận lốc xoáy đêm qua đã khiến gần 30 căn nhà bị hư hại, trong đó có 3 căn bị tốc mái hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, các tổ xung kích phối hợp với người dân dọn dẹp, lợp lại mái nhà cho người dân.

Trong cơn hoảng loạn, nhiều người dân chỉ kịp chạy tìm nơi trú ẩn. Bà Mai Thị Kim Tiến (63 tuổi, ở tổ dân phố Vĩnh Bình) chia sẻ: "Nhà tôi đi tránh bão ở trường học, sáng về thấy mái ngói bị lật tung, đồ đạc trong nhà ướt hết. Chỉ mấy giây mà mọi thứ tan hoang".

Nhiều ngôi nhà tốc mái, hư hỏng nặng khi lốc xoáy lướt qua ẢNH: NGỌC THƠM

Bà Nguyễn Thị Thân (52 tuổi, ở tổ dân phố Thăng Tân) kể: "Khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng gió rít ù ù, rồi ngói rơi vỡ loảng xoảng. Cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau chui vào góc nhà. Tôi sợ đến run cầm cập. Lốc xoáy qua nhanh lắm, chưa đến 10 giây nhưng làm nhà tôi tan nát".

Ông Phan Đình Ngộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Bình, cho biết chỉ trong tích tắc, trận lốc xoáy đã gây thiệt hại quá nặng nề. "Sáng nay chúng tôi huy động bà con giúp nhau dọn dẹp, ai có tôn thì cho tạm để lợp lại mái, cố gắng giúp mọi người ổn định chỗ ở", ông Ngộ nói.

Người dân hỗ trợ nhau lợp lại mái nhà ẢNH: NGỌC THƠM

Theo thống kê sơ bộ, riêng tại P.Bàn Thạch có gần 30 căn nhà bị hư hại, trong đó 3 căn tốc mái hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ bước đầu cho các hộ bị thiệt hại với mức 3 triệu đồng cho nhà tốc mái hoàn toàn, 2 triệu đồng cho nhà tốc mái một phần; đồng thời vận động các lực lượng xã hội cùng tham gia giúp đỡ.

Miền núi thiệt hại nặng nề

Không chỉ riêng Bàn Thạch, tại các xã Tam Anh, Tây Hồ và khu vực miền núi TP.Đà Nẵng cũng ghi nhận hàng chục ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề do lốc xoáy.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, cho biết trận lốc xoáy tối 6.11 làm ít nhất 14 ngôi nhà ở 2 thôn trên địa bàn xã bị tốc mái. Một người dân bị ngói rơi trúng đầu, may chỉ bị thương nhẹ.

"Cơn gió đi qua nhanh nhưng hậu quả để lại quá lớn!", ông Danh nói.

Theo thống kê, trận lốc xoáy kéo dài chỉ mấy giây nhưng khiến hàng chục ngôi nhà hư hỏng nặng ẢNH: NGỌC THƠM

Ở các xã vùng cao như Trà Tập và Trà Linh, mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại khu dân cư Loang Ding (xã Trà Tập), 17 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến việc thống kê và cứu trợ gặp khó khăn.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho hay hiện mới ghi nhận 17 căn nhà bị tốc mái, nhưng có thể còn nhiều hơn do một số khu vực đang bị cô lập. May mắn là người dân đã được sơ tán nên không bị thiệt hại về người.

Nhiều ngôi nhà ở miền núi bị hư hỏng hoàn toàn do lốc xoáy ẢNH: NGỌC THƠM

Tại xã Trà Linh, hàng chục ngôi nhà trên địa bàn cũng bị gió cuốn bay mái tôn. Nhiều khu vực xuất hiện vết nứt. "Chúng tôi đã di dời người dân đến nơi an toàn. Giờ chỉ mong thời tiết sớm ổn định để bà con dựng lại nhà cửa. Tiền hỗ trợ trước mắt rất quý, nhưng điều quan trọng là cần có tôn, ngói, vật liệu để người dân dựng lại mái nhà", ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, chia sẻ.

Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng công an, dân quân, thanh niên xung kích để khắc phục thiệt hại do mưa lũ và lốc xoáy gây ra, cũng như dọn dẹp vệ sinh và giúp dân lợp lại mái nhà.