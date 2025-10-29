Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Lốc xoáy quét qua xã Thanh Tùng, cuốn bay nhiều nhà cửa

Gia Bách
Gia Bách
29/10/2025 11:48 GMT+7

Lốc xoáy xuất hiện trong đêm ở xã Thanh Tùng (Cà Mau) cuốn phăng nhiều nhà cửa và bạt ao nuôi tôm công nghiệp của người dân, gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 28.10, người dân ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng (Cà Mau) hốt hoảng khi chứng kiến lốc xoáy quét qua khu vực nuôi tôm công nghiệp. Chỉ trong vài phút, gió giật dữ dội đã cuốn phăng nhiều bạt lót ao, máy móc và vật dụng trong nhà dân.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền địa phương, lốc xoáy làm sập hoàn toàn 2 căn nhà và 5 chòi nuôi tôm công nghiệp, tốc mái 15 căn nhà, thiệt hại 7 ao nuôi tôm công nghiệp. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 910 triệu đồng.

Lốc xoáy quét qua xã Thanh Tùng, cuốn bay nhà cửa - Ảnh 2.

Nhà cửa người dân bị hư hại do lốc xoáy

ẢNH: CTV

Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng đến hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa và thu gom tài sản bị cuốn bay. 

Lốc xoáy quét qua xã Thanh Tùng, cuốn bay nhà cửa - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng đến hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

ẢNH: CTV

Sau trận lốc xoáy nêu trên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa và các công trình nuôi trồng thủy sản để hạn chế thiệt hại khi thiên tai ập đến bất ngờ.

Khám phá thêm chủ đề

Lốc xoáy tốc mái tôm nuôi công nghiệp cà mau
