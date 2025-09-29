Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa: Hai vợ chồng thoát chết nhờ chui xuống gầm phản

Minh Hải
Minh Hải
29/09/2025 15:30 GMT+7

Khi lốc xoáy kéo đến cuốn sập ngôi nhà, vợ chồng bà Tô Thị Thêu (ngụ thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, Thanh Hóa) chỉ kịp kéo nhau chui xuống gầm phản và may mắn thoát chết trong gang tấc.

Trưa 29.9, sau nhiều giờ đồng hồ trận lốc xoáy đi qua nhưng bà Tô Thị Thêu (48 tuổi, ngụ thôn Phượng Mao) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Thêu cùng chồng thoát chết nhờ chui xuống gầm phản khi lốc xoáy cuốn sập ngôi nhà của gia đình bà.

Lốc xóay kinh hoàng ở thanh hóa khiến vợ chồng bà Thêu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Bà Tô Thị Thêu bàng hoàng kể lại thời khắc lốc xoáy càn quét cuốn sập ngôi nhà của gia đình bà

ẢNH: MINH HẢI

"Lúc đó khoảng hơn 4 giờ, vợ chồng tôi đang ngủ thì ngoài đường nghe có tiếng động ầm ầm, ngay sau đó mái nhà tôi rung lắc dữ dội, gió giật rất mạnh. Khi lốc xoáy kéo đến, vợ chồng tôi vội kéo nhau chui xuống gầm chiếc phản. Khi vừa xuống gầm phản thì ngôi nhà bị cuốn đổ sập xuống, tường nhà đổ đè lên phản, còn mái nhà thì bị cuốn bay hoàn toàn" bà Thêu kể.

Lốc xóay kinh hoàng ở thanh hóa khiến vợ chồng bà Thêu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2.

Người dân xã Hoằng Giang thất thần nhìn tài sản bị hư hỏng sau trận lốc xoáy

ẢNH: MINH HẢI

Quá hoảng loạn, vợ chồng bà Thêu cứ nằm nép trong gầm phản. Một lúc sau khi lốc đi qua, gió đỡ hơn, vợ chồng bà mới dám chui ra ngoài rồi chạy đến nhà hàng xóm ẩn nấp. 

"Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lốc xoáy kinh hoàng như thế. Ngôi nhà cùng toàn bộ hàng hóa (gia đình bà Thêu bán hàng tạp hóa) bị hư hỏng hết rồi, giờ chỉ còn đống đổ nát thôi", bà Thêu mếu máo.

Lốc xóay kinh hoàng ở thanh hóa khiến vợ chồng bà Thêu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 3.

Trận lốc xoáy gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa)

ẢNH: MINH HẢI

Cách nhà bà Thêu khoảng hơn 100 m, vợ chồng bà Cao Thị Hằng (53 tuổi) cùng 2 con cũng thoát chết trong trận lốc xoáy. 2 cây cột điện lớn cạnh nhà bà Hằng bị lốc xoáy cuốn gãy đổ vào sân nhà.

"Cả gia đình tôi đang ngủ ở tầng 1 thì lốc xoáy kéo đến. Đến giờ vẫn chưa hết sợ vì cả gia đình như vừa thoát chết. 2 cây cột điện to gần nhà gãy đổ vào sân, chỉ cách tường nhà khoảng vài mét. Cột điện đè trúng chiếc xe ô tô và 3 xe máy của gia đình gây hư hỏng hoàn toàn. Nếu hôm nay 2 cột điện đó mà đổ trúng nhà thì không biết chuyện gì xảy ra", bà Hằng kể.

Lốc xóay kinh hoàng ở thanh hóa khiến vợ chồng bà Thêu thoát chết trong gang tấc - Ảnh 4.

2 cột điện đổ vào sân nhà dân gây hư hỏng 1 xe ô tô và 3 xe máy

ẢNH: MINH HẢI

Trận lốc xoáy càn quét qua xã Hoằng Giang đã làm hàng chục ngôi nhà bị cuốn sập, hư hỏng nặng nề. Nhiều cột điện và các công trình công cộng khác cũng bị hư hỏng.

Trưa 29.9, chính quyền xã Hoằng Giang đã huy động người và phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra.

Tin liên quan

Hiện trường trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

Hiện trường trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

Hàng chục ngôi nhà bị sập, tốc mái và rất nhiều tài sản của người dân ở Thanh Hóa đã bị hư hỏng do lốc xoáy càn quét.

Khám phá thêm chủ đề

Lốc xoáy trận lốc Đổ sập thoát chết Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận