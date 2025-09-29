Lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa: Hai vợ chồng thoát chết nhờ chui xuống gầm phản

Trưa 29.9, sau nhiều giờ đồng hồ trận lốc xoáy đi qua nhưng bà Tô Thị Thêu (48 tuổi, ngụ thôn Phượng Mao) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Thêu cùng chồng thoát chết nhờ chui xuống gầm phản khi lốc xoáy cuốn sập ngôi nhà của gia đình bà.

Bà Tô Thị Thêu bàng hoàng kể lại thời khắc lốc xoáy càn quét cuốn sập ngôi nhà của gia đình bà ẢNH: MINH HẢI

"Lúc đó khoảng hơn 4 giờ, vợ chồng tôi đang ngủ thì ngoài đường nghe có tiếng động ầm ầm, ngay sau đó mái nhà tôi rung lắc dữ dội, gió giật rất mạnh. Khi lốc xoáy kéo đến, vợ chồng tôi vội kéo nhau chui xuống gầm chiếc phản. Khi vừa xuống gầm phản thì ngôi nhà bị cuốn đổ sập xuống, tường nhà đổ đè lên phản, còn mái nhà thì bị cuốn bay hoàn toàn" bà Thêu kể.

Người dân xã Hoằng Giang thất thần nhìn tài sản bị hư hỏng sau trận lốc xoáy ẢNH: MINH HẢI

Quá hoảng loạn, vợ chồng bà Thêu cứ nằm nép trong gầm phản. Một lúc sau khi lốc đi qua, gió đỡ hơn, vợ chồng bà mới dám chui ra ngoài rồi chạy đến nhà hàng xóm ẩn nấp.

"Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lốc xoáy kinh hoàng như thế. Ngôi nhà cùng toàn bộ hàng hóa (gia đình bà Thêu bán hàng tạp hóa) bị hư hỏng hết rồi, giờ chỉ còn đống đổ nát thôi", bà Thêu mếu máo.

Trận lốc xoáy gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa)

ẢNH: MINH HẢI

Cách nhà bà Thêu khoảng hơn 100 m, vợ chồng bà Cao Thị Hằng (53 tuổi) cùng 2 con cũng thoát chết trong trận lốc xoáy. 2 cây cột điện lớn cạnh nhà bà Hằng bị lốc xoáy cuốn gãy đổ vào sân nhà.

"Cả gia đình tôi đang ngủ ở tầng 1 thì lốc xoáy kéo đến. Đến giờ vẫn chưa hết sợ vì cả gia đình như vừa thoát chết. 2 cây cột điện to gần nhà gãy đổ vào sân, chỉ cách tường nhà khoảng vài mét. Cột điện đè trúng chiếc xe ô tô và 3 xe máy của gia đình gây hư hỏng hoàn toàn. Nếu hôm nay 2 cột điện đó mà đổ trúng nhà thì không biết chuyện gì xảy ra", bà Hằng kể.

2 cột điện đổ vào sân nhà dân gây hư hỏng 1 xe ô tô và 3 xe máy ẢNH: MINH HẢI

Trận lốc xoáy càn quét qua xã Hoằng Giang đã làm hàng chục ngôi nhà bị cuốn sập, hư hỏng nặng nề. Nhiều cột điện và các công trình công cộng khác cũng bị hư hỏng.

Trưa 29.9, chính quyền xã Hoằng Giang đã huy động người và phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra.