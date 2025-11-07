Bão Kalmaegi 'thổi bay' hơn 5.000 tỉ đồng, Gia Lai nỗ lực không để người dân đói rét

Chiều 7.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người chết, 8 người bị thương do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra. Ngoài ra còn có 199 ngôi nhà sập đổ, 12.447 nhà tốc mái; 15 tàu thuyền chìm, 42 chiếc hư hỏng nặng...

Do liên lạc bị chia cắt, nhiều địa phương vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. Ước tính ban đầu, thiệt hại toàn tỉnh hơn 5.000 tỉ đồng.

Gia Lai có có 199 ngôi nhà sập đổ, 12.447 nhà tốc mái do bão Kalmaegi gây ra ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão Kalmaegi với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Ông Tuấn yêu cầu tiếp tục sơ tán người dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt, tuyệt đối không để quay lại nơi chưa an toàn. Đồng thời, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương, mất nhà...

"Không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở, không ai phải sống trong màn trời chiếu đất; các bệnh nhân phải được cứu chữa kịp thời và học sinh sớm trở lại trường", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Một nhà dân ở xã Đề Gi (Gia Lai) bị sập hoàn toàn sau bão số 13 ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sửa chữa khẩn cấp hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc; khôi phục giao thông, nhất là các ngầm, tràn bị nước lũ làm hư hại; sửa chữa trường học, cơ sở y tế, đảm bảo học sinh trở lại lớp trước ngày 10.11.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây lại nhà bị sập trước ngày 20.1.2026 và sửa nhà tốc mái trong tháng 11 này.

Ông Tuấn cũng yêu cầu lực lượng quân đội, công an, điện lực, viễn thông huy động tổng lực, phối hợp địa phương khôi phục điện, thông tin, giao thông và hỗ trợ dân dọn dẹp nhà cửa, dựng lại chỗ ở.

Dầm mình trong bão Kalmaegi cứu dân

Trong suốt thời gian bão Kalmaegi tràn qua, giữa mưa gió gầm gào, hình ảnh bộ đội, công an dầm mình trong bão, bám địa bàn, cứu dân khỏi hiểm nguy đã để lại trong lòng người dân Gia Lai niềm xúc động khó quên.

Đêm 6.11, khi cơn bão ập đến với sức gió giật cấp 12 - 13, cả Gia Lai như oằn mình trong cuồng phong. Giữa lúc ấy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vẫn bám trụ, chia nhau từng mũi đi cứu người. Lực lượng cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ đã giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập, tốc mái.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi ẢNH: TRỊ BÌNH

Cũng trong đêm 6.11, hai xe thiết giáp cùng 14 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được điều động khẩn cấp đến hai phường An Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam. Mưa quất xối xả, gió giật muốn nhấc bổng cả người, họ vẫn lao mình trong bão, bế từng cụ già, dìu từng đứa trẻ đến nơi an toàn.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, lực lượng vũ trang Gia Lai tiếp tục triển khai ứng cứu trên diện rộng, 1.601 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động để di dời 484 người dân thuộc 76 hộ ở các xã Phù Mỹ Nam, Ia Băng, Ia Chia và Ia O. Họ còn giúp 312 hộ dân ở các xã Chư Pah và Ia Grai chằng chống lại mái nhà bị gió giật, phát dọn hơn 20 km cây ngã đổ dọc QL1, mở lại tuyến đường huyết mạch sau bão.

Ở làng chài Đề Gi, nơi gió bão tràn qua dữ dội nhất, nhà cửa, thuyền bè, lưới chài bị cát biển vùi lấp. Ông Bùi Văn Luận (80 tuổi), khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, giọng nghẹn lại: "Cả làng tan hoang hết rồi. Hai dàn lưới, năm cái neo nặng mấy tạ bị cát vùi lấp hết. Giờ chỉ biết cố gắng thu dọn lại chút gì còn sót".

Còn bà Phan Thị Nhường (45 tuổi), trở về nhà sau đêm tránh bão, chỉ thấy bãi cát trống trơn: "Mất hết rồi, không còn gì cả…".

Tàu thuyền của ngư dân làng Đề Gi (Gia Lai) bị hư hỏng do bão số 13 ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh, giọng trầm buồn: "3 xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây có khoảng 800 căn nhà hư hại từ 30 - 70%, riêng thôn An Quang Đông có 12 nhà sập hoàn toàn. Tổng cộng 18 tàu, 2 thuyền chìm, 4 tàu hư hỏng nặng và 34 lồng bè bị phá hủy".

Trước bão, bộ đội biên phòng đã kịp thời sơ tán toàn bộ người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Sau bão, họ lại cùng dân làng dọn dẹp, dựng nhà tạm, chia nhau từng bao gạo, chai nước.

Bộ đội biên phòng Gia Lai giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 13 ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Ngay khi bão tan, Công an tỉnh Gia Lai huy động toàn lực, chạy đua với thời gian cứu nạn, khắc phục hậu quả. Tại P.Quy Nhơn Nam, các chiến sĩ công an chia nhau dọn 15 điểm cây ngã đổ, giúp sửa nhà cho 6 hộ dân.

Trung tá Trần Thị Thu Hạnh, Trưởng công an P.Quy Nhơn Nam, cho biết: "Gió lớn làm tốc mái nhiều nhà, nên chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng giúp bà con khắc phục ngay, không để ai phải ngủ ngoài trời".

Ở xã An Vinh, công an địa phương tất bật thông đường, dựng lại nhà cửa, ưu tiên giúp người già neo đơn. Trong đêm 6.11, Công an P.An Nhơn cứu 12 người trong 3 hộ bị sập nhà; đến sáng hôm sau tiếp tục khai thông các tuyến đường bị ngập, dọn cây đổ, bảo đảm giao thông thông suốt.

Công an P.Hoài Nhơn giúp dân sửa nhà ẢNH: TRỊ BÌNH

Tính đến 12 giờ ngày 7.11, toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã cứu hơn 1.500 người, khắc phục 24 điểm sạt lở, phân luồng tại 513 vị trí nguy hiểm và giúp sửa chữa 37 căn nhà, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng.