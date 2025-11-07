Đường Trường Sơn Đông tê liệt, Gia Lai khẩn trương khắc phục cầu Đăk Pờ Tó

Ngày 7.11, đoàn công tác do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến xã Pờ Tó kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi, đặc biệt tại khu vực cầu Đăk Pờ Tó trên tuyến đường Trường Sơn Đông, nơi bị hư hỏng nặng khiến giao thông qua lại bị gián đoạn.

Như Thanh Niên thông tin, nước lũ lớn vào tối 6.11 đã làm cầu Đăk Pờ Tó tại Km 378+100 thuộc thôn 4, xã Pờ Tó (H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai cũ) bị sập 1 dầm cầu. Sự cố này khiến đường Trường Sơn Đông đoạn qua khu vực này bị tê liệt, trong khi đây là một trong những tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông cao.

Ông Phạm Anh Tuấn đã đến hiện trường kiểm tra sự cố và chỉ đạo trực tiếp với cơ quan chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố. Trước hết cần ưu tiên sửa chữa tạm thời với thời gian khắc phục chậm nhất đến sáng 9.11 phải xong, đảm bảo cho người dân đi lại. Công tác thi công khắc phục, đảm bảo kiên cố cho cầu về lâu dài cũng phải được triển khai khẩn trương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (đứng giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra sự cố tại cầu Đăk Pờ Tó ẢNH: TRẦN HIẾU

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai biểu dương tinh thần phòng chống bão của lực lượng chức năng cũng như xã Pờ Tó trong ứng phó với bão lũ, không để xảy ra thiệt hại về nhân mạng, tài sản khi lũ lớn ở thượng nguồn đổ về.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết khi tiếp nhận thông tin nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập nhanh, tổ công tác của tỉnh Gia Lai đóng tại phường An Khê đã chỉ đạo địa phương khẩn trương di dời 5 hộ dân với 12 khẩu dọc theo suối Pờ Yầu; chỉ đạo thủy điện An Khê-Ka Nak đóng cửa xả để giảm lưu lượng nước đổ về hạ nguồn. "Nước lũ dâng cao, gây ngập lụt ảnh hưởng đến 5 hộ dân, có nguy cơ gây chia cắt khu dân cư. Nước hỗn và lớn, ca nô không thể tiếp cận hiện trường để giải cứu, tổ công tác họp khẩn và trong vòng 9 phút đã đề nghị đóng cửa xả tràn 2 hồ chứa thủy điệntừ 480 m3/giây về 0 để giải cứu dân", bà Lịch cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương tinh thần của tổ công tác của tỉnh và xã Pờ Tó, thưởng nóng cho xã Pờ Tó 100 triệu đồng và tổ trực đảm bảo công tác an ninh tại địa bàn 20 triệu đồng.

Nhiều trụ điện trên tuyến quốc lộ 19 đoạn qua xã Đăk Pơ bị gãy đổ ẢNH: TRẦN HIẾU

Bão Kalmaegi cũng gây thiệt hại ở nhiều địa phương thuộc phía tây Gia Lai. Tại xã Lơ Pang, một căn nhà bị sập tường, 1 nhà sàn bị sập, 7 căn nhà bị tốc mái; 50 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; dọc tuyến quốc lộ 19 đoạn qua xã Đăk Pơ, nhiều trụ điện bị gió lớn quật ngã.

Tại các địa phương thuộc thị xã An Khê và H.Kbang cũ, nhiều nhà dân bị tốc mái do gió to. Các địa phương thuộc thị xã Ayun Pa, các huyện Ia Pa, Krông Pa cũ, nhiều nhà dân cùng hoa màu bị ngập do lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh.



