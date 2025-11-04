Ngày 4.11, thông tin từ Đồn biên phòng Roòn (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển do sóng đánh chìm thuyền thúng.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông Q. bị mất tích ẢNH: THANH LỘC

Sóng đánh chìm thuyền, đang tìm kiếm ngư dân mất ở cửa sông Roòn

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng nay (4.11), đơn vị nhận được thông tin của người dân về việc ông P.H.Q (56 tuổi, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hoà Trạch, Quảng Trị), điều khiển thuyền thúng trên đường đi vào cửa Roòn, cách cửa khoảng 70 m thì bị sóng đánh chìm và mất tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 8 chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm.