Thời sự

Bộ Công an hỗ trợ 40 tấn hàng cứu trợ người dân Gia Lai sau bão Kalmaegi

Trị Bình
Trị Bình
08/11/2025 19:10 GMT+7

Bộ Công an trao tặng 40 tấn gạo, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết, chung tay cùng người dân ổn định cuộc sống ngay sau bão Kalmaegi.

Ngày 8.11, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã có mặt tại Gia Lai để thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13).

Đoàn đã trao tặng 40 tấn gạo, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết, chung tay cùng người dân ổn định cuộc sống ngay sau bão.

Tại P.Quy Nhơn Đông, đoàn đến thăm và tặng quà cho bà Huỳnh Thị Thoa (60 tuổi), một hộ neo đơn sống một mình. Trong cơn bão vừa qua, căn nhà bà Thoa hư hỏng nặng, tường sập, mái bay gần như hoàn toàn.

Bộ Công an hỗ trợ 40 tấn hàng cứu trợ người dân Gia Lai sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà cho bà Huỳnh Thị Thoa

ẢNH: TRỊ BÌNH

Nhận được sự quan tâm, động viên và quà tặng từ Bộ Công an, bà Thoa xúc động chia sẻ: "Nhà tôi mất gần hết, cả đêm không ngủ được. Tôi cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm. Sự quan tâm kịp thời của Bộ Công an khiến người dân chúng tôi thấy được an ủi phần nào".

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm lực lượng xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đang giúp dân khắc phục hậu quả bão ở P.Quy Nhơn Đông. Sau 4 ngày vật lộn với gió bão và mưa lũ, các cán bộ công an tại các địa bàn đã kề vai sát cánh cùng lực lượng công an phường, hỗ trợ người dân vượt qua những giờ phút khó khăn nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho tổ công tác và ghi nhận, biểu dương nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong ứng phó thiên tai và giúp dân.

Bộ Công an hỗ trợ 40 tấn hàng cứu trợ người dân Gia Lai sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho tổ xung kích Công an tỉnh Gia Lai

ẢNH: TRỊ BÌNH

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Văn Phụng (33 tuổi, xã Tuy Phước Đông), có 3 con nhỏ, nhà bị hư hỏng nặng sau bão. Trong đêm bão, gia đình anh đã được lực lượng công an đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trực tiếp lắng nghe, chia sẻ khó khăn của gia đình, đồng thời yêu cầu lực lượng công an soát xét và đề xuất các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão Kalmaegi.

