Phó thủ tướng Mai Văn Chính thăm người dân Đắk Lắk sau bão Kalmaegi

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Kalmaegi và yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho bà con.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Huỳnh Thị Nhau (75 tuổi, thôn Hòa An), hộ nghèo, sống một mình, có căn nhà bị sập hoàn toàn trong đợt bão vừa qua. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Nhau, Phó thủ tướng Mai Văn Chính gửi lời động viên, đồng thời trao phần quà hỗ trợ.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên bà Huỳnh Thị Nhau ở thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị chính quyền địa phương ưu tiên bố trí lực lượng và nguồn lực hỗ trợ bà Nhau sớm xây dựng lại nhà ở, đảm bảo chỗ ở an toàn khi mùa mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Giờ (86 tuổi, cùng trú thôn Hòa An), hộ nghèo có nhà bị tốc mái nặng.

Phó thủ tướng thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Giờ tại xã Xuân Cảnh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Vợ chồng ông Giờ tuổi đã cao, sức yếu, tài sản không đáng kể, trong khi mưa bão làm hư hại nhiều vật dụng sinh hoạt. Phó thủ tướng động viên gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời yêu cầu chính quyền xã hỗ trợ khẩn cấp, bố trí lực lượng đoàn thể xuống giúp sửa chữa nhà cửa, tránh để người dân phải sống trong điều kiện mất an toàn.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng đến kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại tại một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Xuân Cảnh. Sau bão, nhiều phòng học bị tốc mái, sân trường ngập bùn đất, thiết bị dạy học bị hư hỏng.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại tại một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Xuân Cảnh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã động viên giáo viên, học sinh cố gắng sớm ổn định lại việc dạy và học và đề nghị địa phương huy động lực lượng thanh niên, dân quân cùng tham gia dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Cảnh, toàn xã có 25 nhà sập hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 7,5 tỉ đồng, 447 nhà tốc mái, ước thiệt hại 67 tỉ đồng.

Toàn xã có trên 70% lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xóm bị hư hỏng ước tính thiệt hại 74 tỉ đồng. Một số trụ sở, cơ quan, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng, ước thiệt hại 50 tỉ đồng.

Hiện chính quyền xã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nhiều đoàn thiện nguyện, tổ chức xã hội và đoàn thể cũng đã chung tay đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến từng thôn xóm bị ảnh hưởng nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.