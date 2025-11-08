Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phó thủ tướng Mai Văn Chính thăm người dân Đắk Lắk sau bão Kalmaegi

Trần Bích Ngân - Hữu Tú
08/11/2025 19:06 GMT+7

Chiều 8.11, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) để thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Kalmaegi và yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho bà con.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Huỳnh Thị Nhau (75 tuổi, thôn Hòa An), hộ nghèo, sống một mình, có căn nhà bị sập hoàn toàn trong đợt bão vừa qua. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Nhau, Phó thủ tướng Mai Văn Chính gửi lời động viên, đồng thời trao phần quà hỗ trợ.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính thăm người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên bà Huỳnh Thị Nhau ở thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị chính quyền địa phương ưu tiên bố trí lực lượng và nguồn lực hỗ trợ bà Nhau sớm xây dựng lại nhà ở, đảm bảo chỗ ở an toàn khi mùa mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Giờ (86 tuổi, cùng trú thôn Hòa An), hộ nghèo có nhà bị tốc mái nặng.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính thăm người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Phó thủ tướng thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Giờ tại xã Xuân Cảnh

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Vợ chồng ông Giờ tuổi đã cao, sức yếu, tài sản không đáng kể, trong khi mưa bão làm hư hại nhiều vật dụng sinh hoạt. Phó thủ tướng động viên gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời yêu cầu chính quyền xã hỗ trợ khẩn cấp, bố trí lực lượng đoàn thể xuống giúp sửa chữa nhà cửa, tránh để người dân phải sống trong điều kiện mất an toàn.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng đến kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại tại một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Xuân Cảnh. Sau bão, nhiều phòng học bị tốc mái, sân trường ngập bùn đất, thiết bị dạy học bị hư hỏng.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính thăm người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại tại một số trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Xuân Cảnh

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã động viên giáo viên, học sinh cố gắng sớm ổn định lại việc dạy và học và đề nghị địa phương huy động lực lượng thanh niên, dân quân cùng tham gia dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Cảnh, toàn xã có 25 nhà sập hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 7,5 tỉ đồng, 447 nhà tốc mái, ước thiệt hại 67 tỉ đồng.

Toàn xã có trên 70% lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xóm bị hư hỏng ước tính thiệt hại 74 tỉ đồng. Một số trụ sở, cơ quan, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng, ước thiệt hại 50 tỉ đồng.

Hiện chính quyền xã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nhiều đoàn thiện nguyện, tổ chức xã hội và đoàn thể cũng đã chung tay đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến từng thôn xóm bị ảnh hưởng nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Thăm vùng lũ Quảng Trị, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhắc 'cần nắm chắc dân thiếu gì...'

Thăm vùng lũ Quảng Trị, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhắc 'cần nắm chắc dân thiếu gì...'

Phó thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc ứng phó với tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo chính quyền địa phương phải bám sát tình hình nhân dân, không để nhân dân bị đói rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế...

Khám phá thêm chủ đề

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính Bão Kalmaegi Đắk Lắk Xuân Cảnh khắc phục bão số 13
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận