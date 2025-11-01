Thủ tướng giao Bộ Công an vận hành thử nghiệm 'sàn dữ liệu Việt Nam' trong tháng 11

Chiều 1.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành và phát triển sàn dữ liệu Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, nền kinh tế dữ liệu toàn cầu đang trong giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Theo hãng nghiên cứu Statista (Đức), các sàn dữ liệu thế giới tăng trưởng mạnh mẽ với tổng giá trị lên tới 344 tỉ USD vào năm 2024 và có thể lên tới 655 tỉ USD vào năm 2029, tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì vận hành thử nghiệm sàn giao dịch dữ liệu Việt Nam trong tháng 11 ẢNH: NHẬT BẮC

Liên minh châu Âu ước tính giá trị kinh tế dữ liệu của khối dự kiến sẽ tăng lên 640 tỉ euro vào năm 2025, tương đương 4,8% GDP. Trung Quốc đang tích cực xây dựng hệ sinh thái dữ liệu với giá trị giao dịch dữ liệu ước tính đạt 204,6 tỉ nhân dân tệ vào năm 2025.

Tại Việt Nam, riêng thị trường dữ liệu năm 2024 ước tính đạt khoảng 1,57 tỉ USD, dự báo tới năm 2030 sẽ đạt khoảng 3,53 tỉ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 14,2%. Nền kinh tế số của Việt Nam được kỳ vọng đạt khoảng 45 tỉ USD vào năm 2025 và có thể đạt 90 - 200 tỉ USD vào năm 2030.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và bài học kinh nghiệm quốc tế, Bộ Công an đề xuất một số định hướng chiến lược để phát triển sàn dữ liệu tại Việt Nam. Theo đó, hoàn thiện mô hình kinh tế dữ liệu; tiếp tục xây dựng khung pháp lý toàn diện về phát triển và quản lý sàn dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu trong hoạt động sàn giao dịch; phát triển mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực dữ liệu...

Khối lượng dữ liệu khổng lồ "đang ngủ yên chưa được đánh thức"

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta đang có một khối lượng dữ liệu khổng lồ nhưng đang bị phân tán, phân mảnh, "đang ngủ yên chứ chưa được đánh thức", chưa được khai thác.

Điều này đòi hỏi yêu cầu kích hoạt được nguồn tài nguyên dữ liệu, xây dựng và phát triển sàn dữ liệu nhằm đánh thức và bổ sung nguồn lực của đất nước.

Theo Thủ tướng, còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập như khung khổ pháp lý cho khai thác, chia sẻ, giao dịch dữ liệu còn đang trong giai đoạn đầu; quyền sở hữu, định giá, thương mại hóa dữ liệu và cấp phép hoạt động sàn dữ liệu...

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, sàn giao dịch dữ liệu không phải là kho dữ liệu hay là chợ dữ liệu thông thường chỉ để mua bán thông tin, mà phải là nền tảng cung cấp tài nguyên, nâng cao giá trị dữ liệu...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phấn đấu trong tháng 11 này phải hình thành, vận hành được sàn giao dịch dữ liệu. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế. Đề xuất cơ chế đột phá cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu từ trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong năm 2025.

Về sàn giao dịch dữ liệu, trước mắt, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu và triển khai vận hành thử nghiệm, cố gắng vận hành thử ngay trong tháng 11. Bộ Công an cũng được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, cấp phép hoạt động.

Về hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ KH-CN xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, doanh nghiệp nội địa, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn, hoàn thành trong quý 2/2026.

Bộ Công an xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho các tổ chức doanh nghiệp để đảm bảo an ninh dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6.2026. Nghiên cứu mở rộng quy mô hạ tầng lưu trữ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, trong đó có ưu tiên sàn giao dịch dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 này.

Về nhân lực, Bộ GD-ĐT xây dựng kế hoạch đào tạo, nhất là nhân lực chất lượng cao về dữ liệu, hoàn thành trong năm 2025 để triển khai từ năm 2026.