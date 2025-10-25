'Sự thờ ơ chính là tiếp tay cho vi phạm về dữ liệu cá nhân'

Ngày 25.10, trong khuôn khổ 8 sự kiện cấp cao của Lễ mở ký Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh có bài phát biểu tại phiên thảo luận chuyên sâu với chủ đề về "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số - góc nhìn từ Việt Nam".

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo Bộ trưởng, con người đang sống trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp 4.0, được định hình bởi các công nghệ đột phá như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Chuỗi khối (Blockchain) và Internet vạn vật (IoT).

Dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, mang lại những giá trị kinh tế và xã hội to lớn, song cũng chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm mạng với quy mô toàn cầu. Mối đe dọa này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia, quyền con người và quyền công dân.

Trong bối cảnh đó, Lễ mở ký Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là diễn đàn để cộng đồng quốc tế cùng thể hiện cam kết, thống nhất hành động trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam, đó là giá trị cốt lõi của chuyển đổi số và công nghệ phải được xây dựng trên nền tảng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong môi trường số.

Việt Nam đề xuất chú trọng hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trên môi trường số, dựa trên nền tảng là các điều ước quốc tế về quyền con người. Hợp tác giữa các quốc gia được xác định là yếu tố quyết định để phòng, chống hiệu quả đối với tội phạm mạng có tính chất xuyên biên giới.

Đồng thời, cần bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, gắn kết giữa nguyên tắc của luật pháp quốc tế và điều kiện đặc thù của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia phải chủ động hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở đặc thù, nhằm bảo đảm tính đồng bộ với luật quốc tế và nâng cao hiệu lực thực thi các cam kết quốc tế tại chính quốc gia mình.

Toàn cảnh phiên thảo luận ẢNH: PHÚC BÌNH

Hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp và gần 4.500 tên miền lừa đảo

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng đề cập đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân cần gắn với việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Báo cáo mới nhất từ Công ty An ninh mạng Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản cá nhân bị đánh cắp (chiếm 1,7% toàn cầu), gần 4.500 tên miền lừa đảo, 1.000 trang web giả mạo và 528.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Những con số trên phản ánh một cách chân thực và trực diện mức độ nghiêm trọng của các rủi ro an ninh mạng mà mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đang phải đối mặt.

Do vậy, cần một cách tiếp cận tổng thể, toàn diện, đặt nhiệm vụ bảo vệ công dân trong mối quan hệ với bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin trong môi trường mạng, từ nâng cao năng lực cảnh báo sớm, hoàn thiện khung pháp lý, đến việc đẩy mạnh đầu tư cho các giải pháp kỹ thuật hiện đại và nâng cao ý thức bảo mật cho mọi cá nhân, tổ chức.

Vấn đề tiếp theo được Bộ trưởng lưu ý, là bảo vệ công dân trên không gian mạng không chỉ có vai trò nòng cốt của Nhà nước mà còn trách nhiệm của từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và của toàn xã hội.

"Khi mỗi dữ liệu cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, sự thờ ơ chính là tiếp tay cho các hành vi vi phạm", Bộ trưởng nói, đồng thời cho rằng, bảo vệ không gian mạng phải được xem là một nghĩa vụ đạo đức và pháp lý không thể tách rời của mọi chủ thể trong xã hội.