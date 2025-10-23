Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
23/10/2025 08:12 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong giai đoạn 2021 - 2025 của chương trình 'Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030'.

Theo báo cáo sơ kết của chương trình, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND TP.Hà Nội và ban hành theo thẩm quyền văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm- Ảnh 1.

Chú thích ảnh: Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và đạt được nhiều kết quả quan trọng

ẢNH: MINH NGUYỆT

Cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, thu được nhiều kết quả tích cực và nhận được sự quan tâm của người sản xuất kinh doanh, cũng như người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời đã ký kết phối hợp tăng số lượng, chất lượng chuỗi sản xuất, cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, bền vững về tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn Hà Nội ước tính tăng 2,52% so với cùng kỳ 2023, đứng thứ 2 các tỉnh, thành phố phía bắc. Tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 66.373 tỉ đồng, tăng 12,35% so với năm 2023.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách để ứng dụng rộng rãi công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp.

Cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch giết mổ, mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo GAP, GMP, HACCP, ISO 22000... nhân rộng các chuỗi giá trị chế biến, cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư nâng cấp dây chuyền thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Giai đoạn tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Khuyến khích, tạo điều kiện và ưu đãi để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển bền vững thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản chủ lực của thành phố, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm thân thiện môi trường... trong nước và xuất khẩu.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

