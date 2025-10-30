Việt Nam khởi động chiến lược kinh tế dữ liệu tại địa phương

Chiến lược đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang có những bước triển khai cụ thể đầu tiên, chuyển hóa từ các nghị quyết cấp cao thành những hành động thực tiễn tại địa phương. Theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030 là kinh tế số phải chiếm ít nhất 30% GDP. Để hiện thực hóa tham vọng này, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), dù mới thành lập vào tháng 3.2025, đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng trên cả nước đồng hành.

Phát biểu tại diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề "Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững" diễn ra ở Hưng Yên ngày 29.10, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia kiêm Phó chủ tịch NDA nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dữ liệu. "Dữ liệu là 'trái tim' của chuyển đổi số, là 'bộ não' của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc", thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ tại sự kiện Ảnh: NDA

Sự kiện cũng đánh dấu Hưng Yên trở thành tỉnh tiên phong trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể về kinh tế dữ liệu. Động thái này được xem như mô hình để các tỉnh thành khác có thể học hỏi, đặc biệt là những địa phương đang đối mặt với thách thức về quản lý sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Chia sẻ về lộ trình phát triển của tỉnh, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã vạch ra một tầm nhìn chiến lược với mục tiêu đến năm 2045, địa phương sẽ trở thành thành phố thông minh, sinh thái; đồng thời là trung tâm hiện đại về công nghiệp, thương mại và logistics của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Để biến mục tiêu thành hiện thực, lãnh đạo tỉnh xác định công nghệ là con đường tất yếu. "Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển nhanh và bền vững", ông Nghiêm nói.

Trong đó, kinh tế dữ liệu được xem là yếu tố then chốt, có vai trò như "xương sống" của chiến lược. Tỉnh kỳ vọng việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý của chính quyền, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới và tối ưu hóa sản xuất, từ đó tạo ra các ngành kinh tế mới và việc làm chất lượng cao, góp phần xây dựng một Hưng Yên văn minh, giàu đẹp.

Cũng tại sự kiện, nền tảng Trợ lý ảo tỉnh Hưng Yên chính thức được ra mắt, cho thấy việc áp dụng AI vào công tác quản lý, điều hành của chính quyền đang được hiện thực hóa, hứa hẹn tạo ra đột phá trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.