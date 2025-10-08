Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

150 chuyên gia cùng bàn thúc đẩy AI, sản xuất thông minh để nâng vị thế Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
08/10/2025 18:30 GMT+7

Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (VIS 2025) năm nay được định vị là một diễn đàn hành động, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, Fintech và công nghệ xanh, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Được đồng tổ chức bởi InnoLab Asia, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, VIS 2025 (diễn ra ngày 6 và 7.11) trở lại với quy mô quốc tế, dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu và 150 chuyên gia từ 30 quốc gia.

Thúc đẩy chuyển đổi số và AI tại VIS 2025 để nâng cao vị thế Việt Nam - Ảnh 1.

Vietnam Innovation Summit 2025 (VIS 2025) với chủ đề “Building Bridges to Innovation and Growth” được tổ chức nhằm khơi dậy động lực đổi mới trong doanh nghiệp

Ảnh: CTV

Sự kiện được thiết kế với nhiều không gian chuyên biệt, bao gồm diễn đàn cấp cao về chiến lược, các phiên thảo luận chuyên sâu theo từng ngành công nghệ, khu vực triển lãm giải pháp đổi mới và các phiên kết nối đầu tư, hợp tác trực tiếp.

Trọng tâm công nghệ của hội nghị xoay quanh các chủ đề nóng nhất hiện nay như AI, Fintech, ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị), sản xuất thông minh (Smart Manufacturing) và tài chính xanh (Green Finance). Các phiên thảo luận không chỉ dừng lại ở việc phân tích xu hướng mà còn đi sâu vào giải pháp thực tiễn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm công nghệ mới và học hỏi các mô hình thành công.

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC), nhận định Việt Nam đang giữ vai trò then chốt trong chuỗi giá trị khu vực và có tiềm năng trở thành trung tâm logistics, sản xuất. Ông cho biết USABC, đại diện cho 190 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, mong muốn kết nối các doanh nghiệp thành viên với cộng đồng startup và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua diễn đàn này.

Chia sẻ góc nhìn từ châu Á, Giám đốc điều hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp thanh niên Qianhai Thâm Quyến - Hồng Kông, ông Peter Mok cho rằng Việt Nam có lợi thế lớn nhờ lực lượng lao động trẻ, năng động và các chính sách dài hạn của Chính phủ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, bán dẫn và sản xuất thông minh.

Còn theo ông Huỳnh Công Thắng, nhà sáng lập InnoLab Asia đồng thời là đại diện ban tổ chức, VIS 2025 không chỉ là một diễn đàn thảo luận mà là một "nền tảng hành động", nơi các doanh nghiệp có thể tìm thấy công nghệ mới, ký kết hợp tác để số hóa, xanh hóa và mở rộng ra thị trường quốc tế.

