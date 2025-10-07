Việt Nam sắp có khung năng lực AI quốc gia đầu tiên

Một nghiên cứu gần đây của Amazon Web Services (AWS) cho thấy, chỉ riêng năm 2024, trung bình mỗi giờ có thêm năm doanh nghiệp trong nước bắt đầu ứng dụng AI, phản ánh làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ này. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã xác định AI là động lực then chốt cho đổi mới sáng tạo và đang trong quá trình xây dựng luật Trí tuệ nhân tạo.

Tốc độ ứng dụng AI của Việt Nam đặt ra nhu cầu phải có khung đánh giá năng lực cho các doanh nghiệp trong nước Ảnh: CTV

Trước tốc độ phát triển này, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) sẽ tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 (AI360) vào ngày 9.10 tới tại Hà Nội, tập trung vào việc chuyển hóa các chiến lược AI thành hành động thực tiễn. Một trong những nội dung trọng tâm là thảo luận về việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp. Các chuyên gia sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo tình hình, tự động hóa quy trình và dịch vụ công, nhằm giải quyết thách thức về khối lượng công việc gia tăng và thiếu hụt kỹ năng công nghệ ở cấp cơ sở.

Diễn đàn cũng sẽ là nơi giới thiệu hệ sinh thái giải pháp AI "Make in Vietnam". Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước sẽ chia sẻ những ứng dụng thực tế, cho thấy cách giải pháp và AI Agent của Việt Nam giải quyết hiệu quả bài toán của doanh nghiệp trong nước như tối ưu sản xuất, nhân sự hay cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng...

Điểm nhấn quan trọng nhất là việc công bố dự thảo "Khung Trưởng thành Năng lực AI" (AI Maturity Framework). Theo ông Lâm Quang Nam, Phó chủ tịch VINASA, đây sẽ là công cụ quan trọng, trở thành khung hướng dẫn toàn diện giúp doanh nghiệp công nghệ tự đánh giá và định hướng phát triển năng lực AI một cách bài bản. Khung năng lực AI bao gồm các yếu tố then chốt như khả năng đo lường hiệu quả và ROI, tính sẵn sàng của dữ liệu, năng lực công nghệ lõi và quản trị rủi ro.

Diễn đàn AI360 được kỳ vọng trở thành chất xúc tác, thúc đẩy sự kết nối trong hệ sinh thái AI, đồng thời đưa ra những định hướng và công cụ cụ thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI có chiến lược và hiệu quả hơn.