Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Việt Nam sắp có khung năng lực AI quốc gia đầu tiên

Anh Quân
Anh Quân
07/10/2025 08:29 GMT+7

Làn sóng ứng dụng AI tại Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ nên cần phải có khung đánh giá năng lực AI cho các doanh nghiệp trong nước.

Một nghiên cứu gần đây của Amazon Web Services (AWS) cho thấy, chỉ riêng năm 2024, trung bình mỗi giờ có thêm năm doanh nghiệp trong nước bắt đầu ứng dụng AI, phản ánh làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ này. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã xác định AI là động lực then chốt cho đổi mới sáng tạo và đang trong quá trình xây dựng luật Trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam sắp có khung năng lực AI quốc gia đầu tiên - Ảnh 1.

Tốc độ ứng dụng AI của Việt Nam đặt ra nhu cầu phải có khung đánh giá năng lực cho các doanh nghiệp trong nước

Ảnh: CTV

Trước tốc độ phát triển này, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) sẽ tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 (AI360) vào ngày 9.10 tới tại Hà Nội, tập trung vào việc chuyển hóa các chiến lược AI thành hành động thực tiễn. Một trong những nội dung trọng tâm là thảo luận về việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp. Các chuyên gia sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo tình hình, tự động hóa quy trình và dịch vụ công, nhằm giải quyết thách thức về khối lượng công việc gia tăng và thiếu hụt kỹ năng công nghệ ở cấp cơ sở.

Diễn đàn cũng sẽ là nơi giới thiệu hệ sinh thái giải pháp AI "Make in Vietnam". Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước sẽ chia sẻ những ứng dụng thực tế, cho thấy cách giải pháp và AI Agent của Việt Nam giải quyết hiệu quả bài toán của doanh nghiệp trong nước như tối ưu sản xuất, nhân sự hay cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng...

Điểm nhấn quan trọng nhất là việc công bố dự thảo "Khung Trưởng thành Năng lực AI" (AI Maturity Framework). Theo ông Lâm Quang Nam, Phó chủ tịch VINASA, đây sẽ là công cụ quan trọng, trở thành khung hướng dẫn toàn diện giúp doanh nghiệp công nghệ tự đánh giá và định hướng phát triển năng lực AI một cách bài bản. Khung năng lực AI bao gồm các yếu tố then chốt như khả năng đo lường hiệu quả và ROI, tính sẵn sàng của dữ liệu, năng lực công nghệ lõi và quản trị rủi ro.

Diễn đàn AI360 được kỳ vọng trở thành chất xúc tác, thúc đẩy sự kết nối trong hệ sinh thái AI, đồng thời đưa ra những định hướng và công cụ cụ thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI có chiến lược và hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Hiến kế xây dựng AI có chủ quyền với mô hình ngôn ngữ lớn

Hiến kế xây dựng AI có chủ quyền với mô hình ngôn ngữ lớn

Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như VNG đã đưa ra những sáng kiến quan trọng, đồng thời công bố các sản phẩm công nghệ lõi, cho thấy những bước tiến cụ thể trong việc làm chủ công nghệ AI bản địa.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo Chiến lược Hệ sinh thái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận