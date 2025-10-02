NBA và AWS công bố hợp tác, mở ra kỷ nguyên sáng tạo trong lĩnh vực bóng rổ

Theo đó, AWS sẽ trở thành Đối tác Chính thức về Điện toán Đám mây và Trí tuệ Nhân tạo Đám mâ y (Official Cloud and Cloud AI Partner) của NBA và các giải đấu liên kết, bao gồm WNBA, NBA G League, Basketball Africa League và NBA Take-Two Media.

AWS trở thành đối tác chính thức về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo đám mây của NBA, WNBA, NBA G League, Basketball Africa League và NBA Take-Two Media Ảnh: CTV



Trong khuôn khổ hợp tác, NBA và AWS sẽ ra mắt nền tảng NBA Inside the Game ứng dụng công nghệ của AWS - một nền tảng trí tuệ bóng rổ mới, có khả năng chuyển đổi hàng tỉ điểm dữ liệu thành những phân tích chuyên sâu giá trị, mang tới trải nghiệm tương tác hấp dẫn, mở ra cách thức hoàn toàn mới để người hâm mộ trên toàn thế giới kết nối với môn bóng rổ.

Được phát triển dựa trên hạ tầng AI hàng đầu của AWS, nền tảng này bao gồm một loạt tính năng mới nhằm nâng cao chất lượng phát sóng trực tiếp các trận đấu và mang đến trải nghiệm vượt trội cho người hâm mộ trên ứng dụng NBA, trang NBA.com cũng như các kênh mạng xã hội của giải đấu.

Francessca Vasquez, Phó chủ tịch bộ phận dịch vụ chuyên nghiệp & Agentic AI tại AWS, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của NBA trong việc không ngừng mở rộng giới hạn của thể thao. Sự hợp tác này minh chứng cho cách điện toán đám mây và AI có thể tái định hình môn bóng rổ - từ việc tạo ra những phân tích chuyên sâu đến mang lại trải nghiệm giúp người hâm mộ gắn kết hơn với môn thể thao mà họ yêu thích".

Ứng dụng AI trong phân tích thống kê

NBA sẽ ứng dụng công nghệ AI của AWS để mang đến cho người hâm mộ những phân tích thống kê trực tiếp và chuyên sâu trong suốt trận đấu. Nền tảng thống kê tiên tiến này có khả năng phân tích dữ liệu của 29 điểm chuyển động của mỗi cầu thủ, kết hợp với công nghệ máy học (ML) và AI để nắm bắt sát sao diễn biến trận đấu và đưa ra thông tin chuyên sâu theo thời gian thực.

Người hâm mộ có thể tiếp cận những chỉ số thống kê mới thông qua NBA App, NBA.com cũng như trong các trận đấu NBA được phát sóng trực tiếp, bao gồm cả chương trình NBA trên sóng trực tiếp của Prime.

Bắt đầu từ mùa giải 2025 - 2026, NBA và AWS sẽ giới thiệu loạt chỉ số thống kê mới dựa trên AI, bao gồm những chỉ số hiệu suất bóng rổ vốn chưa từng có trước đây. Trong đó, chỉ số "Shot Difficulty" vượt ra ngoài khuôn khổ thống kê ném trúng/trượt truyền thống mà đánh giá toàn diện mọi khía cạnh của từng cú ném. Độ khó của các pha dứt điểm sẽ được lượng hóa bằng những chỉ số mới như "Tỷ lệ ném thành công kỳ vọng" (Expected Field Goal %), tính đến nhiều yếu tố như tư thế và cách chuẩn bị của người ném, mức độ gây áp lực và cản trở từ hậu vệ, cũng như vị trí của từng cầu thủ trên sân. Chỉ số mới này giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về kỹ năng và chiến thuật đằng sau mỗi nỗ lực ghi điểm.