VPBank triển khai nền tảng AWS Skill Builder thúc đẩy chuyển đổi số

Đây được xem là một trong những hoạt động triển khai AWS Skill Builder có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến nay. Nền tảng học tập này cung cấp các khóa đào tạo theo vai trò công việc và lộ trình học tập cá nhân hóa, giúp đội ngũ nhân sự của VPBank nhanh chóng nâng cao kỹ năng sử dụng điện toán đám mây, từ đó phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo, ứng dụng công nghệ số vào dịch vụ ngân hàng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn ngân hàng.

AWS hiện cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho VPBank Ảnh: AFP



Chiến lược chuyển đổi số của VPBank định hướng ngân hàng trở thành tập đoàn tài chính đa năng, lấy công nghệ làm nền tảng. Việc đầu tư vào phát triển và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân sự là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa chiến lược này. Thông qua AWS Skill Builder, VPBank tạo điều kiện để nhân sự học tập kỹ năng điện toán đám mây với hơn 600 khóa học và 25 lộ trình đào tạo theo các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), AI tạo sinh (GenAI), bảo mật, cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu… Các khóa học được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhiều trình độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.

Ông Emmanuel Pillai - Giám đốc phụ trách Đào tạo và Chứng nhận khu vực ASEAN, AWS cho biết: "Kỹ năng là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trong nền kinh tế số. Việc VPBank đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng AWS Skill Builder thể hiện cam kết rõ ràng trong phát triển nguồn lực và xây dựng đội ngũ sẵn sàng cho tương lai. AWS tự hào đồng hành cùng VPBank trong hành trình nâng cao năng lực công nghệ và trao quyền cho đội ngũ để tự tin đổi mới sáng tạo".

Thúc đẩy đổi mới và xây dựng văn hóa điện toán đám mây cùng AWS Skill Builder

Từ năm 2023, VPBank đã hợp tác với AWS để nâng cấp năng lực ngân hàng số thông qua các công nghệ tài chính tiên tiến. Trong vòng hai năm, VPBank đã chuyển một số ứng dụng cốt lõi lên nền tảng đám mây (cloud), tối ưu hiệu suất vận hành và tăng cường khả năng phục hồi hệ thống. Ngân hàng cũng phối hợp với AWS triển khai giải pháp Dự phòng Thảm họa (Disaster Recovery) nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định của các dịch vụ ngân hàng.

Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, VPBank và AWS còn hợp tác toàn diện trong phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo có chứng nhận quốc tế và các sáng kiến tuyển dụng như cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2024, thu hút hàng trăm tài năng công nghệ trên toàn quốc.