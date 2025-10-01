Synology kỷ niệm 25 năm thành lập, đẩy mạnh AI vào các dòng sản phẩm

Synology vừa công bố giai đoạn tiếp theo trong sứ mệnh bảo vệ dữ liệu toàn cầu. Nhân kỷ niệm 25 năm đổi mới, công ty ra mắt loạt giải pháp mới trong sao lưu thông minh, lưu trữ doanh nghiệp và nâng cấp giải pháp năng suất văn phòng, nhằm giúp các doanh nghiệp phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và thích ứng với thời đại bùng nổ dữ liệu.

Synology vừa kỷ niệm 25 năm thành lập

Ảnh: T.L



Trong bối cảnh đó, Synology - với 25 năm kinh nghiệm và hệ sinh thái quản lý dữ liệu tích hợp hiện đã có hơn 14 triệu lượt cài đặt, bảo vệ 25 triệu thiết bị đầu cuối và kết nối 2 triệu camera - là đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số an toàn, hiệu quả và bền vững.

“Trong 5 năm qua, Synology liên tục nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp ba lần”, bà Jola Lê, Country Manager tại Việt Nam của Synology, chia sẻ, “Với việc bổ sung danh mục giải pháp mới, khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng các nhu cầu đa dạng và chuyên biệt của mình".

Đẩy mạnh AI vào trong các sản phẩm của hãng



Đầu năm nay, Synology ra mắt ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau. Với dung lượng từ 8 TB đến 140 TB, ActiveProtect đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời cung cấp sao lưu không thể thay đổi (immutable backup), khả năng tách biệt vật lý (air-gap) và hỗ trợ tuân thủ quy định, từ đó tạo lớp bảo vệ vững chắc trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Các dòng sản phẩm của Synology trong thời gian tới sẽ tích hợp nhiều giải pháp AI để quản lý hiệu quả

Ảnh: T.L



Ngoài ra, Synology giới thiệu PAS7700, dòng lưu trữ doanh nghiệp all-NVMe đầu tiên, mang lại hiệu năng vượt trội với kiến trúc NVMe end-to-end, đạt tới 2 triệu IOPS và băng thông 30 GB/giây với độ trễ dưới 1 millisecond. Kiến trúc active-active đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng, trong khi mã hóa mạnh mẽ và hiệu năng cấp doanh nghiệp giúp PAS7700 lý tưởng cho các khối lượng công việc quan trọng.

Trong tương lai, Synology sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Synology Office Suite, gồm OCR (nhận dạng ký tự quang học), tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực. Các tính năng này vận hành trên server tại chỗ, đảm bảo bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đồng thời giúp các nhân viên trong tổ chức và doanh nghiệp cộng tác hiệu quả và an toàn hơn.

“Khả năng chống chịu trước các rủi ro mạng là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo CNTT, quyết định sự liên tục kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Danh mục giải pháp của Synology thể hiện cam kết cung cấp các giải pháp đơn giản, linh hoạt và an toàn, giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản quan trọng nhất và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", đại diện Synology chia sẻ.

