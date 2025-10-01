Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Ứng dụng AI vào lưới điện thông minh: Động lực mới cho phát triển bền vững

Thành Luân
Thành Luân
01/10/2025 10:48 GMT+7

Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng kéo theo nhu cầu điện tại Việt Nam tăng vọt, nhưng đồng thời yêu cầu chuyển đổi sang năng lượng sạch vì mục tiêu phát triển bền vững cũng ngày càng cấp bách.

Bài toán xanh hóa năng lượng

Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu năng lượng tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2023, sản lượng điện của Việt Nam đạt 280 tỉ kWh, đứng thứ 20 toàn cầu. Năm 2024, con số này tăng lên 309 tỉ kWh.

Tuy nhiên, sản xuất điện tại Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nguồn truyền thống như nhiệt điện than (50% sản lượng) và thủy điện (khoảng 29%). Năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió), dù đã tăng tỷ trọng lên 13% vào năm 2024 so với mức gần như bằng 0 vào năm 2018, vẫn chỉ chiếm phần nhỏ.

Những con số trên được ông Hoàng Đức Khánh - đại diện Viện Năng lượng, Bộ Công thương đưa ra tại phiên thảo luận về năng lượng xanh, thuộc khuôn khổ Hội nghị Đổi mới Sáng tạo - Innovation Day 2025, do Schneider Electric tổ chức tại Hà Nội.

Ứng dụng AI vào lưới điện thông minh: Động lực mới cho phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ông Hoàng Đức Khánh - đại diện Viện Năng lượng, Bộ Công thương chia sẻ tại Innovation Day Hà Nội 2025

Ảnh: CTV

Phiên thảo luận đặt ra vấn đề cấp thiết với Việt Nam là phải cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được phê duyệt hồi tháng 4.2025 thể hiện rõ nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch của Chính phủ. Mục tiêu là tới năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm 74 - 75% trong cơ cấu sản lượng điện.

Việc chuyển đổi năng lượng gắn liền với bài toán quản lý các nguồn năng lượng phân tán. Ông Thái Hoàng Quỳnh - Giám đốc Kinh Doanh mảng Điện và Lưới điện của Schneider Electric Việt Nam, chỉ ra rằng khác với lưới điện truyền thống chỉ là “đường một chiều”, lưới điện hiện đại có sự tương tác đa chiều của nguồn phát truyền thống, nguồn điện tái tạo, hạ tầng sạc của xe điện và các nguồn vi lưới khác. Tất cả tạo nên sự phức tạp trong quản lý và vận hành lưới điện.

Ứng dụng AI vào lưới điện thông minh: Động lực mới cho phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ông Thái Hoàng Quỳnh - Giám đốc kinh doanh mảng điện và lưới điện của Schneider Electric Việt Nam chia sẻ tại Innovation Day Hà Nội 2025

Ảnh: CTV

An ninh năng lượng cũng là vấn đề cấp thiết. Theo ông Pang XingJian, Tổng giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Á, nhu cầu điện ở ASEAN đang trên đà tăng gấp ba lần từ năm 2023 đến 2030. Một trong những nguyên nhân là sự bùng nổ của AI, khi một truy vấn AI cơ bản tốn năng lượng gấp 10 lần so với tìm kiếm Google thông thường.

Điều thú vị nằm ở chỗ AI không chỉ là công cụ để giải quyết “cơn khát” điện mà còn là một phần lý do thúc đẩy.

Lưới điện của tương lai

“Để đáp ứng nhu cầu điện năng không chỉ cần cung cấp đủ điện, mà yếu tố quan trọng là tối ưu sử dụng năng lượng. Việc tiết kiệm 5% lượng điện sử dụng dễ dàng hơn so với đưa vào lưới thêm 5% công suất”, ông Đồng Mai Lâm - Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ.

Ứng dụng AI vào lưới điện thông minh: Động lực mới cho phát triển bền vững - Ảnh 3.

Ông Đồng Mai Lâm - Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại Innovation Day Hà Nội 2025

Ảnh: CTV

Như vậy, tối ưu sử dụng điện và quản lý các nguồn năng lượng phân tán là “chìa khóa” để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững, tiết kiệm chi phí. Các giải pháp hiện nay hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ này nhờ sự hỗ trợ đắc lực của AI.

Giải pháp được Schneider Electric đưa ra có tên EcoStruxure ADMS (Hệ thống Quản lý Phân phối Nâng cao). Theo ông Quỳnh, ADMS là “khối óc” của lưới điện thông minh và hiện đại, với các chức năng tích hợp như quản lý sự cố (OMS) và quản lý nguồn phân tán (DERMS).

“ADMS, với các ứng dụng AI, có thể giúp các công ty điện lực quản lý lưới hiệu quả. Trước tiên, hệ thống sẽ phân tích để dự báo nhu cầu phụ tải và lượng công suất có thể phát của nguồn điện mặt trời/gió, từ đó chủ động vận hành lưới hơn. Tiếp theo, hệ thống có thể phát hiện ngay lập tức sự cố trên lưới, tự động cô lập sự cố, định tuyến lại các hướng nguồn công suất để nhanh chóng tái cung cấp điện cho các nhánh không gặp sự cố”, ông Quỳnh nhấn mạnh.

Trên hết, với sức mạnh của AI, ADMS sẽ giúp các công ty điện lực thích ứng với việc tích hợp thêm nhiều nguồn năng lượng tái tạo, nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy và linh hoạt của hệ thống.

Ngoài ra, ông Lâm cũng cho biết Schneider Electric đang hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để đưa ra những giải pháp phù hợp, bao gồm các giải pháp lưới điện thông minh. “Việt Nam đang rất quyết liệt giảm tỷ trọng điện than và tăng cường năng lượng tái tạo. Đó cũng là một trong những cam kết tại COP26 của Chính phủ. Tôi tin rằng hướng đi Chính phủ đang tiến hành để tăng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu nguồn điện là đúng đắn”, ông Lâm khẳng định.

Tin liên quan

Schneider Electric và Van Der Leun hợp tác 'xanh hóa' ngành đóng tàu

Schneider Electric và Van Der Leun hợp tác 'xanh hóa' ngành đóng tàu

Schneider Electric vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam - nhà cung cấp giải pháp chuyên biệt cho hệ thống điện hạ thế và điều khiển trong ngành hàng hải, công nghiệp và dầu khí ngoài khơi.

Khám phá thêm chủ đề

Schneider Electric AI năng lượng xanh Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận