AI giúp người trẻ chủ động tìm việc ra sao?

Tìm việc thời 4.0 với AI

Hành trình tìm việc của thế hệ đi trước thường là chuỗi hành động thủ công: lướt hàng trăm tin tuyển dụng, chỉnh sửa CV để gửi hàng loạt, và chuẩn bị phỏng vấn dựa trên những câu hỏi mẫu có sẵn trên mạng. Quá trình này không chỉ tốn thời gian mà còn thiếu đi tính cá nhân hóa, khiến nhiều ứng viên tiềm năng bị "chìm" giữa một biển hồ sơ tương đồng nhau. Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong quy trình này.

AI không thay đổi bản chất cốt lõi của tìm việc: quá trình tự nhìn lại bản thân và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu để thể hiện mình chân thật nhất. Thay vào đó, AI đóng vai trò chất xúc tác, một công cụ khuếch đại giúp hai quá trình cốt lõi này trở nên sâu sắc, hiệu quả hơn. AI có thể phân tích hàng nghìn tin tuyển dụng để tìm ra những vị trí phù hợp nhất với kỹ năng và mong muốn của ứng viên, giúp người dùng cá nhân hóa từng CV và thư xin việc cho mỗi công ty, hay thậm chí đóng vai nhà tuyển dụng để thực hành phỏng vấn.

AI giúp người trẻ chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm công việc cũng như chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn với nhà tuyển dụng Ảnh: Anh Quân

Sự khác biệt không nằm ở việc AI làm thay, mà là ở việc trao cho người trẻ khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược hơn, biến quá trình tìm việc từ bị động chờ đợi thành chủ động kiến tạo cơ hội.

Câu chuyện về một tân cử nhân nỗ lực tìm kiếm cơ hội việc làm với sự đồng hành của công nghệ AI, như được kể trong tập đầu tiên của chuỗi câu chuyện truyền cảm hứng "Voices of Galaxy" từ Samsung đã phác họa phần nào tinh thần của thế hệ trẻ hiện nay, cho thấy cơ hội không chỉ đến khi được trao cho, mà còn đến từ việc tự mình tạo ra.

AI không thể biến một ứng viên thiếu chuẩn bị trở nên hoàn hảo, nhưng có thể là người bạn đồng hành giúp những nỗ lực của người trẻ được hiệu quả hơn, hỗ trợ họ hệ thống hóa suy nghĩ, trình bày ý tưởng một cách logic, tự tin bước vào thị trường lao động đầy thách thức.

Tư duy chủ động và những "cánh tay đắc lực" từ công nghệ

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng AI, điều quan trọng nhất mà mỗi bạn trẻ cần trang bị là tư duy đúng đắn: chủ động, không ngừng học hỏi và sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Công nghệ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi người dùng biết rõ mình muốn gì và cần sự trợ giúp ở đâu.

Khi đã có nền tảng tự nhận thức tốt, những công cụ AI tiên tiến sẽ trở thành "cánh tay đắc lực" giúp người trẻ trở nên nổi bật. Lợi thế lớn của các công cụ AI thế hệ mới như Gemini, ChatGPT, Galaxy AI... nằm ở khả năng tương tác tự nhiên và hiểu sâu ngữ cảnh bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Thay vì đơn thuần là cỗ máy hỏi - đáp, Gemini Live có thể trở thành cố vấn sự nghiệp cá nhân. Một tân cử nhân có thể bắt đầu cuộc đối thoại với AI để tìm kiếm gợi ý những hướng đi sự nghiệp phù hợp trong ngành thế mạnh của mình. Trí tuệ nhân tạo không chỉ liệt kê các vị trí, mà còn phân tích sâu hơn, gợi ý những kỹ năng cần bổ sung, hay phác thảo lộ trình phát triển...

Khả năng tương tác đa phương thức cũng là lợi thế lớn của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đại. Người dùng có thể hướng camera của điện thoại vào trang phục định mặc đi phỏng vấn để có được gợi ý phối đồ chỉn chu, tạo ấn tượng tốt trong lần đầu tiên gặp nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, các tính năng AI khác như chỉnh sửa tạo sinh cũng đóng vai trò quan trọng khi giúp người dùng chỉnh sửa hình ảnh hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp hơn.

Người trẻ nhạy bén công nghệ ngày nay còn có thêm lợi thế từ những "trợ thủ" AI được tích hợp sẵn trên thiết bị di động cá nhân, điển hình là bộ công cụ Galaxy AI của Samsung. Ví dụ tính năng Trợ lý ghi chú (Note Assist) giúp tóm tắt buổi hội thảo hướng nghiệp, hệ thống hóa điểm mạnh, điểm yếu và hỗ trợ định dạng bản CV chuyên nghiệp hơn. Trong khi đó, Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) lại hữu dụng để nghiên cứu sâu về công ty ứng tuyển, cho phép tra cứu thông tin lập tức mà không cần chuyển ứng dụng. Tính năng Phiên dịch trực tiếp (Live Translate) hỗ trợ ứng viên phá bỏ rào cản ngôn ngữ trong các buổi phỏng vấn từ xa với nhà tuyển dụng nước ngoài...

Bằng cách tích hợp các công cụ AI thiết thực, Galaxy AI đang trao cho người trẻ những lợi thế cạnh tranh hữu hình, giúp họ chuẩn bị và thể hiện mình tốt nhất trong hành trình chinh phục cơ hội sự nghiệp. Có thể thấy, những công cụ này khi được sử dụng triệt để không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao chất lượng của bộ hồ sơ ứng tuyển, giúp người trẻ tự tin thể hiện bản thân.