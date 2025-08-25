Synology cập nhật AI cho Office Suite, tập trung vào quyền riêng tư dữ liệu

Synology vừa chính thức phát hành một bản cập nhật lớn cho bộ ứng dụng văn phòng Office Suite, điểm nhấn là tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vào MailPlus, Office và giới thiệu nền tảng quản lý mới Synology AI Console."AI tạo sinh đang nhanh chóng thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng vấn đề quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ vẫn là rào cản lớn khi triển khai", ông Rex Huang, Giám đốc Nhóm Ứng dụng Doanh nghiệp tại Synology, cho biết.

Synology vừa chính thức phát hành một bản cập nhật lớn cho bộ ứng dụng văn phòng Office Suite Ảnh: chụp màn hình



Các giải pháp tích hợp AI của hãng được phát triển để giúp tổ chức nâng cao hiệu quả làm việc, đồng thời cung cấp cho đội ngũ IT công cụ linh hoạt trong việc triển khai mô hình, quản lý quyền truy cập, kiểm soát chi phí và ngăn chặn tình trạng shadow AI, đảm bảo toàn quyền sở hữu dữ liệu.

Trong đó, Synology MailPlus bổ sung công cụ AI tạo sinh nhằm hỗ trợ người dùng quản lý và xử lý khối lượng email lớn. Các tính năng mới cho phép tóm tắt chuỗi email dài, đề xuất những bước hành động tiếp theo dựa trên nội dung, tạo phản hồi nhanh được tùy chỉnh theo ngữ cảnh. Người dùng cũng có thể soạn thảo nội dung email bằng cách tham chiếu từ các email trước đó hoặc các mẫu có sẵn.

Đối với bộ ứng dụng văn phòng, Synology Office AI hỗ trợ người dùng trong việc soạn thảo, chỉnh sửa, rà soát văn bản và tìm kiếm công thức bảng tính thông qua câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Chức năng dịch thuật cho phép dịch toàn bộ tài liệu hoặc trang trình chiếu, hỗ trợ quá trình cộng tác đa ngôn ngữ. Bên cạnh đó, trợ lý AI có khả năng tham chiếu tệp tin được lưu trữ trên Synology Drive để đưa ra gợi ý và phản hồi phù hợp với ngữ cảnh riêng của từng tổ chức.

Để quản lý tập trung việc sử dụng AI, hãng công nghệ này cũng giới thiệu nền tảng AI Console, tích hợp với các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo hàng đầu, cho phép doanh nghiệp lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu. AI Console cung cấp khả năng quản lý tài nguyên chi tiết thông qua việc giới hạn token và phân quyền theo vai trò, giúp ngăn chặn việc sử dụng AI trái phép.

Một tính năng bảo mật đáng chú ý là khả năng tự động ẩn thông tin nhạy cảm, loại bỏ dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin quan trọng theo chính sách của công ty trước khi gửi yêu cầu đến các dịch vụ AI của bên thứ ba. Toàn bộ hoạt động sử dụng AI đều được ghi lại thông qua nhật ký giao dịch để phục vụ cho công tác kiểm toán.

Sự kết hợp giữa hạ tầng đám mây riêng của Synology với khả năng triển khai AI tùy chỉnh và các cơ chế quản trị chặt chẽ cho phép các doanh nghiệp ứng dụng AI tạo sinh trong khi vẫn duy trì toàn quyền kiểm soát dữ liệu và giảm thiểu rủi ro liên quan.