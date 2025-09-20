MoMo và Chubb Life Việt Nam ra mắt bảo hiểm số hóa MoMoCare

Theo MoMo, đây là giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được thiết kế số hóa toàn bộ quy trình, giúp người dùng Việt chỉ mất 2 phút để đăng ký ngay trên ứng dụng tài chính MoMo mà không cần qua thẩm định y tế, phù hợp với nhịp sống hiện đại và thói quen sử dụng công nghệ.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và quản lý tài chính cá nhân ngày càng tăng, MoMoCare | Bảo hiểm Sức khỏe+ được xem là bước đi thiết thực, minh bạch, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng. Người tham gia có thể hoàn tất quy trình trực tuyến và nhận ngay hợp đồng điện tử chỉ với hai câu hỏi sức khỏe cơ bản.

Sản phẩm được công bố mang lại quyền lợi chi trả theo chi phí y tế thực tế với hạn mức lên đến 5 tỉ đồng/năm hợp đồng đầu tiên. Người tham gia được bảo vệ trước 37 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến như ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch, suy thận... Điểm khác biệt là số lần chi trả không giới hạn trong năm giúp người dùng an tâm trong suốt quá trình điều trị và hồi phục.

MoMo và Chubb Life Việt Nam kỳ vọng đơn giản hóa việc mua bảo hiểm sức khỏe Ảnh: LOAN CHI

Gói bảo hiểm mới cũng cho phép lựa chọn hình thức đóng phí linh hoạt theo tháng hoặc năm, phù hợp với nhiều đối tượng từ giới trẻ, lao động tự do hoặc những người lần đầu tiếp cận bảo hiểm. Từ nay đến hết năm 2025, nhóm khách hàng sử dụng Ví Trả Sau của MoMo sẽ được trải nghiệm ba tháng miễn phí, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận và hiểu rõ giá trị bảo vệ mà sản phẩm mang lại.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc thường trực MoMo cho biết công ty mong muốn công nghệ góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu hằng ngày và MoMoCare là bước đi tiếp theo trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện mà MoMo đang xây dựng.

Phía Chubb Life Việt Nam nhận định hợp tác này là minh chứng cho xu hướng bảo hiểm cần đơn giản, minh bạch và có thể tiếp cận ngay trên thiết bị di động, người tiêu dùng trẻ ngày nay muốn mọi thứ rõ ràng, minh bạch và có thể hành động ngay với một chạm nên MoMoCare | Bảo hiểm Sức khỏe+ chính là câu trả lời cho nhu cầu đó.