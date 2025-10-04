Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Dấu ấn AI và sản phẩm Việt tại giải thưởng về đổi mới sáng tạo 2025

Anh Quân
Anh Quân
04/10/2025 11:48 GMT+7

Lễ trao giải Better Choice Awards (BCA) 2025 cho thấy bức tranh rõ nét về xu hướng công nghệ tại Việt Nam, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và các sản phẩm do người Việt phát triển đang chiếm vị thế trung tâm.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và VCCorp phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những giải pháp công nghệ tiêu biểu. Năm nay, dấu ấn của AI được thể hiện mạnh mẽ qua nhiều hạng mục. Ở năm thứ ba tổ chức, BCA 2025 đã cho thấy sự "lên ngôi" của các giải pháp AI nội địa hoặc có đóng góp lớn từ lực lượng kỹ sư trong nước.

Cụ thể, Galaxy AI đã được vinh danh ở cả hai giải thưởng quan trọng là "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI" và "Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc". Nền tảng này gây ấn tượng khi được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư người Việt tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Dấu ấn AI và sản phẩm Việt tại giải thưởng Đổi mới Sáng tạo 2025 - Ảnh 1.

Nhiều giải pháp AI Việt được vinh danh tại BCA 2025

Ảnh: BTC

Cùng với đó, mạng xã hội AI Hay cũng tạo bất ngờ khi giành giải "Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng", cho thấy tiềm năng của các startup AI thuần Việt. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng số Cake by VPBank được trao giải "Nền tảng AI ‘Make in Vietnam’ tiên phong", khẳng định sự kết hợp hiệu quả giữa AI và dịch vụ ngân hàng số nội địa.

Bên cạnh AI, giải thưởng cũng ghi nhận sự trưởng thành của công nghệ "Make in Vietnam" ở lĩnh vực phần cứng. Lần đầu tiên, các sản phẩm máy bay không người lái (UAV) do CT Group sản xuất đã được vinh danh, đánh dấu bước tiến mới trong ngành công nghiệp drone của Việt Nam.

Ngoài ra, Better Choice Awards 2025 còn tôn vinh nhiều giải pháp thể hiện sự lan tỏa của chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác. Có thể kể đến Sổ sức khỏe điện tử Long Châu trong mảng y tế, Siêu ứng dụng BE ở lĩnh vực giao thông vận tải, hay University Lecture Online kết hợp Chatbot trong giáo dục. Kết quả giải thưởng năm nay được các chuyên gia đánh giá đã phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành công nghệ trong nước, tập trung vào việc làm chủ các công nghệ lõi như AI và đề cao năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Mỗi giờ có hơn 5 doanh nghiệp Việt bắt đầu dùng AI

Mỗi giờ có hơn 5 doanh nghiệp Việt bắt đầu dùng AI

Tốc độ ứng dụng AI chóng mặt của doanh nghiệp Việt đang tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế số, nhưng cũng làm bùng lên "cơn khát" nhân lực có kỹ năng, đẩy mức lương lên cao.

Bình luận (0)

